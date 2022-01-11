澳網／問約克維奇確診後為何不戴口罩？ 家人立刻結束記者會

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）昨日在聽證會上勝訴，簽證暫時不會被取消也重獲自由，隨後他的家人也出來開記者會，但當被問到約克維奇染疫後還進出公共場所，記者會立刻喊卡。

約克維奇因不願接種疫苗，按規定無法參賽年度第一個大滿貫賽事澳網，不過日前他卻取得醫療豁免資格得以入境，儘管聯邦政府不同意，昨日法官仍判約克維奇勝訴，讓球王暫時獲得自由，不過澳洲移民部長仍有權利取消簽證，因此劇情有可能在反轉，約克維奇未必真能如願參賽澳網。

在判決宣布後，約克維奇的家人決定在塞爾維亞舉辦記者會，其中他的母親狄雅娜（Dijana）表示，「兒子總是為正義而戰，他沒做錯任何事，也沒有違反澳洲法律，他有權利憑著簽證去參加澳網、贏得比賽，感謝上帝，這個世界上還是有正義，他已經被釋放重獲自由，我認為這是他職業生涯最大勝利，比任何一座大滿貫金盃都要重要。」

不過約克維奇去年底染疫時，出席公開活動卻沒有佩戴口罩，讓他人置身於被感染的風險，當記者問到該事時，約克維奇的弟弟喬傑（Djordje）不但沒有回答問題，還宣布結束記者會並立即離席，留下現場一片錯愕。