快訊

直播／本土確診12例、境外58例美最多 聯醫護理師確診

澳網／問約克維奇確診後為何不戴口罩？ 家人立刻結束記者會

聯合新聞網 / 綜合報導
約克為家人在兒子勝訴後立刻召開記者會，但當被問到約克維奇染疫後還進出公共場所董相關問題，記者會立刻喊卡。 路透社
約克為家人在兒子勝訴後立刻召開記者會，但當被問到約克維奇染疫後還進出公共場所董相關問題，記者會立刻喊卡。 路透社

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）昨日在聽證會上勝訴，簽證暫時不會被取消也重獲自由，隨後他的家人也出來開記者會，但當被問到約克維奇染疫後還進出公共場所，記者會立刻喊卡。

約克維奇因不願接種疫苗，按規定無法參賽年度第一個大滿貫賽事澳網，不過日前他卻取得醫療豁免資格得以入境，儘管聯邦政府不同意，昨日法官仍判約克維奇勝訴，讓球王暫時獲得自由，不過澳洲移民部長仍有權利取消簽證，因此劇情有可能在反轉，約克維奇未必真能如願參賽澳網。

在判決宣布後，約克維奇的家人決定在塞爾維亞舉辦記者會，其中他的母親狄雅娜（Dijana）表示，「兒子總是為正義而戰，他沒做錯任何事，也沒有違反澳洲法律，他有權利憑著簽證去參加澳網、贏得比賽，感謝上帝，這個世界上還是有正義，他已經被釋放重獲自由，我認為這是他職業生涯最大勝利，比任何一座大滿貫金盃都要重要。」

不過約克維奇去年底染疫時，出席公開活動卻沒有佩戴口罩，讓他人置身於被感染的風險，當記者問到該事時，約克維奇的弟弟喬傑（Djordje）不但沒有回答問題，還宣布結束記者會並立即離席，留下現場一片錯愕。

澳網

相關新聞

澳網／獲入境資格被痛批 外媒：約克維奇不配當GOAT

約克維奇（Novak Djokovic）能否參加澳網一事近期引風波，原先因無法出示豁免疫苗證明差點慘遭澳洲政府遣返，但昨日劇情大反轉，法官宣判他得以入境，儘管這名世界球王將有望奪下他生涯第21座大滿貫

澳網／約克維奇事件延燒 塞、澳總理通話討論

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）的澳洲簽證事件，層級已經拉高到國家級議題，澳洲總理莫里森（S...

澳網／問約克維奇確診後為何不戴口罩？ 家人立刻結束記者會

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）昨日在聽證會上勝訴，簽證暫時不會被取消也重獲自由，隨後他的家人也出來開記者會，但當被問到約克維奇染疫後還進出公共場所，記者會立刻喊卡。 約克維奇因不願

還沒完！約克維奇疑入境申報不實 案情恐再轉彎

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）日前抵達澳洲參加澳網時入境簽證超撤，法官昨宣布約克維奇勝訴，但案情又有轉...

澳網／約帥簽證攻防戰造成傷害 ATP：強烈建議球員接種疫苗

塞爾維亞球星約克維奇在與澳洲政府的簽證攻防戰中獲勝，可望在澳網力拚生涯第21座大滿貫賽冠軍。ATP今天表示樂見法官裁定結...

澳網／小約澳網簽證大戰 最快今分曉

塞爾維亞「世界球王」約克維奇挑戰澳網第十冠卻在入境時遭取消簽證，昨天法院開庭，澳洲法官裁定恢復小約簽證，但澳洲移民部長霍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。