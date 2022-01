澳網／問約克維奇確診後為何不戴口罩？ 家人立刻結束記者會

世界球王約克維奇(Novak Djokovic)昨日在聽證會上勝訴,簽證暫時不會被取消也重獲自由,隨後他的家人也出來開記者會,但當被問到約克維奇染疫後還進出公共場所,記者會立刻喊卡。

約克維奇因不願接種疫苗,按規定無法參賽年度第一個大滿貫賽事澳網,不過日前他卻取得醫療豁免資格得以入境,儘管聯邦政府不同意,昨日法官仍判約克維奇勝訴,讓球王暫時獲得自由,不過澳洲移民部長仍有權利取消簽證,因此劇情有可能在反轉,約克維奇未必真能如願參賽澳網。

在判決宣布後,約克維奇的家人決定在塞爾維亞舉辦記者會,其中他的母親狄雅娜(Dijana)表示,「兒子總是為正義而戰,他沒做錯任何事,也沒有違反澳洲法律,他有權利憑著簽證去參加澳網、贏得比賽,感謝上帝,這個世界上還是有正義,他已經被釋放重獲自由,我認為這是他職業生涯最大勝利,比任何一座大滿貫金盃都要重要。」

不過約克維奇去年底染疫時,出席公開活動卻沒有佩戴口罩,讓他人置身於被感染的風險,當記者問到該事時,約克維奇的弟弟喬傑(Djordje)不但沒有回答問題,還宣布結束記者會並立即離席,留下現場一片錯愕。

One major question for Novak Djokovic at the moment is regarding his movements after testing positive on 16 December. Someone asked his family if "he was at an event on the 17th of December". This was the response: pic.twitter.com/ypIxquMHUG