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澳網／獲入境資格被痛批 外媒：約克維奇不配當GOAT

聯合新聞網 / 綜合報導
Australian Open Djokovic FILE - Serbia's Novak Djokovic holds the Norman Brookes Challenge Cup after defeating Russia's Daniil Medvedev in the men's singles final at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Sunday, Feb. 21, 2021. Djokovic has had his visa canceled and been denied entry to Australia, Thursday, Jan. 6, 2022, and is set to be removed from the country after spending the night at the Melbourne airport as officials refused to let him enter the country for the Australian Open after an apparent visa mix-up. (AP Photo/Mark Dadswell, File) 美聯社
Australian Open Djokovic FILE - Serbia's Novak Djokovic holds the Norman Brookes Challenge Cup after defeating Russia's Daniil Medvedev in the men's singles final at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Sunday, Feb. 21, 2021. Djokovic has had his visa canceled and been denied entry to Australia, Thursday, Jan. 6, 2022, and is set to be removed from the country after spending the night at the Melbourne airport as officials refused to let him enter the country for the Australian Open after an apparent visa mix-up. (AP Photo/Mark Dadswell, File) 美聯社

約克維奇（Novak Djokovic）能否參加澳網一事近期引風波，原先因無法出示豁免疫苗證明差點慘遭澳洲政府遣返，但昨日劇情大反轉，法官宣判他得以入境，儘管這名世界球王將有望奪下他生涯第21座大滿貫，卻遭外媒重批「不配當GOAT（史上最偉大球員）。」

約克維奇因不願接種疫苗，未符合澳網規定無法取得參賽資格，但日前他卻取得豁免資格，盼能在今年首戰力拚生涯第21座大滿貫賽冠軍，不過該行為卻遭外界撻伐，認為經過這次事件後約克維奇在網壇的地位會大受影響。

美媒《華盛頓郵報》記者羅賓森（Eugene Robinson）寫下，「儘管法院判決允許約克維奇能留在澳洲參加澳網，但我希望澳洲政府還是能用公權力制止他，他不配參加澳網，他藐視該國的防疫規定，這跟自由沒有關係，如果最後他還是參賽了，儘管他是集天賦於一身的球員，我也不會觀看。」

就連「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）也看不下去，表示「我當然祝他好運，但在個人層面上，我寧願他不要打。」不過他也補充「我不管我是否同意小約的某些觀點，正義已經發聲，他有權參加澳網，我認為這是最公平的決定。」

韓媒《No Cut News》對此也開炮：「即使你取得了與GOAT地位對等的成就，你也無法獲得相稱的尊重。約克維奇有資格參加澳網嗎？經過這些波折，他還能拿到冠軍嗎？」

澳網

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