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澳網／約帥簽證攻防戰造成傷害 ATP：強烈建議球員接種疫苗

中央社 / 墨爾本10日綜合外電報導
ATP在約克維奇勝訴後首次發聲，認為這件事對各方都造成傷害，並再次強調建議所有球員接種疫苗。 路透社
ATP在約克維奇勝訴後首次發聲，認為這件事對各方都造成傷害，並再次強調建議所有球員接種疫苗。 路透社

塞爾維亞球星約克維奇在與澳洲政府的簽證攻防戰中獲勝，可望在澳網力拚生涯第21座大滿貫賽冠軍。ATP今天表示樂見法官裁定結果，並這一連串事件「在各方面造成了傷害」，並且再次強調「建議所有球員都接種疫苗」。

澳洲墨爾本的法官裁定，推翻澳洲政府以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）以疫苗豁免相關問題為由取消約克維奇（Novak Djokovic）簽證的決定，讓未接種疫苗的約克維奇不必再待在由飯店改建的移民拘留中心，也可望參加17日開打的澳洲網球公開賽。

法新社報導，主管男網的世界職業網球協會（ATP）表示，他們對約克維奇和澳洲民眾的處境都很同情，並強調ATP已極力避免球員入境澳洲參加澳網可能會帶來的潛在問題。

ATP在聲明中說：「ATP完全尊重澳洲人民自COVID-19 疫情爆發以來的種種犧牲，以及澳洲實施的嚴格移民政策。」

至於世界球王約克維奇，ATP說：「顯然在前往墨爾本時，約克維奇認為他已為了符合入境規定，獲得必要的醫療豁免。」

「導致今天開庭聆訊的一連串事件對各方面都造成了傷害，包括約克維奇的健康狀態和為澳網準備的情形。」

ATP說：「球員醫療豁免申請是ATP獨立作業處理，然而我們一直與澳洲網球協會（Tennis Australia）保持聯繫，尋求釐清程序。我們樂見週一的聆訊結果，期待接下來幾週令人興奮的網賽。」

不過聲明也提醒：「ATP仍強烈建議ATP巡迴賽所有球員接種疫苗，我們認為這對網壇因應疫情來說至關重要…我們感到欣慰的是，在今年澳網開打前，世界排名前100名的選手有97%已接種疫苗。」

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