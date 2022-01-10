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澳網／澳洲官員還在考慮 約克維奇能否打澳網仍未定

中央社 / 墨爾本10日綜合外電報導
世界網球男單球王約克維奇。法新社
世界網球男單球王約克維奇。法新社

塞爾維亞籍網壇明星約克維奇能否參加今年澳網一波多折，澳洲移民部發言人表示，移民部長霍克正在考慮是否取消約克維奇的簽證。西班牙名將納達爾則說應該讓約克維奇參賽。

今天稍早，澳洲法官凱利（Anthony Kelly）下令，當局應在30分鐘內釋放約克維奇（NovakDjokovic），並將約克維奇的護照等旅行證件歸還給他。

儘管法院做出對約克維奇有利的裁決，聯邦政府公訴律師克里斯多夫．陳（Christopher Tran）當庭表示，澳洲移民部長保留再次撤銷約克維奇簽證的權利。

移民部長發言人表示：「今天聯邦巡迴和家庭法院（Federal Circuit and Family Court）以程序理由做出決定後，移民部長霍克（Alex Hawke）仍有權裁量是否依移民法133C（3），動用個人職權來取消約克維奇先生的簽證。」

「部長目前正在考慮此事，程序還在持續中。」

這是法院稍早做出裁決後，移民部長辦公室首度發表評論。

約克維奇能否尋求澳網衛冕，以及歷史性第21個大滿貫金盃，廣受各界關注。塞爾維亞國會議長達契奇（Ivica Dacic）今天表示，他擔心約克維奇仍可能被澳洲遣返。

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）也說應該讓約克維奇打澳網。

他今天告訴西班牙電台「零微波」（Onda Cero），「不管我同不同意約克維奇的一些事，司法無疑已經發聲」，讓約克維奇參加澳網「是最公平的事」。

澳網

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