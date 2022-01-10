澳網／二度確診取得醫療豁免 約克維奇法院認了沒打疫苗

今天稍早世界球王約克維奇（Novak Djokovic）在與澳洲政府撤銷入境簽證的訴訟中取得勝訴，將可離開移民拘留中心入境澳洲。而據英國媒體報導，約克維奇在法庭上親口證實自己曾在12月二度染疫，而且並未接種過疫苗。

約克維奇上周取得澳網的醫療豁免後，啟程前往澳洲備戰。不過，他在入境時遭澳洲政府取消簽證，面臨驅逐出境的困境。經過幾天周旋，澳洲法院今天判定約克維奇勝訴，可持簽證入境。

球王約克維奇在此之前一直不願證實自己有無施打疫苗，但這回在法庭上，他被迫透露這一切。法院問：「請問你有接種疫苗嗎？」他答：「我沒有接種疫苗。」法院也問到約克維奇是何時染疫的，他說：「我確診過兩次，一次是2020年6月，而最近還有一次，PCR採檢呈陽性，是在2021年12月16日。」

英媒報導，約克維奇認為由於他近期曾確診，康復後就算不需打疫苗也可入境，澳洲網球協會也承認，這就是他免受「接種疫苗後才能入境」約束的理由。

約克維奇的律師也主張，任何在過去半年內曾感染新冠肺炎的球員都可以獲得澳洲網球協會的醫療豁免參加比賽。