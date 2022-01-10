澳網／網壇壞小子基里洛斯染疫 仍盼有機會出戰
「壞小子」澳洲網球好手基里洛斯今天表示，自己確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），已退出雪梨網球菁英賽，但他仍希望能參加下週的澳洲網球公開賽，「如果一切順利的話」。
根據主辦單位說法，基里洛斯（Nick Kyrgios）上週因為氣喘退出墨爾本夏季賽（Melbourne SummerSet），今天在雪梨再退出與義大利籍第7種子佛尼尼（Fabio Fognini）的賽事。
基里洛斯在社群媒體Instagram上表示：「我希望對每個人公開透明，我退出雪梨賽事的理由，是因為我COVID篩檢呈陽性。」
基里洛斯說，他感覺自己現在身體很健康，沒有症狀。「如果一切順利，我會在澳洲公開賽與你們大家見面」。
基里洛斯去年9月底起因為膝蓋問題停賽，排名滑落至第114名。
澳網將於1月17日展開。
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