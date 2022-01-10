澳網／球王勝訴！紐時：約克維奇受阻 盡顯澳洲行事雜亂無章

男網當今球王約克維奇抵達澳洲參加澳網時入境簽證遭撤，法官今天判他勝訴。紐約時報認為，處理澳網參加程序與疫情整體國際旅行間，盡顯澳洲行事雜亂無章與選舉算計。

塞爾維亞男網名將約克維奇（Novak Djokovic）6日抵達墨爾本時入境簽證遭註銷，尋求澳網衛冕及歷史性第21個大滿貫金盃橫生波折。外媒研判很可能是他靠拿到免打疫苗與隔離的醫療豁免參賽，在澳洲引發眾怒，被澳洲政府借題發揮。

約克維奇入境受阻被迫關入拘留飯店後，向當地聯邦法院興訟尋求救濟。澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，法院當地時間今天下午判約克維奇勝訴，他除可離開拘留飯店，也可參加17日開打的本屆澳網。

紐時指出，代表政府的公訴律師庭訊時主張，確診COVID-19痊癒不是得以免接種疫苗的正當理由，約克維奇當初申請入境的資料與訊息不夠充分。

問題是澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI）的豁免指引裡，其中一項符合豁免的資格，就是「PCR採檢證明罹患過COVID-19，得以在染疫後推遲6個月再接種疫苗」。約克維奇的律師在法庭出示的資料顯示，約克維奇去年12月中曾再次確診。

本案承審法官凱利（Anthony Kelly）今天庭訊期間提及約克維奇申請簽證檢附的醫療豁免時，也說「我不明白，在各級政府行文往來間，約克維奇還能多做什麼」；約克維奇的醫療豁免是由澳洲網球公開賽舉辦地、維多利亞州政府所召集的醫師顧問團所同意。

約克維奇4日於推特宣布收到澳網醫療豁免，得以不用跟所有人一樣入境澳洲後隔離14天及強制接種疫苗。當天澳洲網協執行長提列（Craig Tiley）也透過聲明解釋，澳網參賽選手申請醫療豁免，由兩個獨立的醫療小組審核，申請時姓名等資訊都會屏蔽，不存在開後門的空間。

但紐時指出，究竟過去6個月未打疫苗的確診痊癒者能否符合醫療豁免，政府衛生官員與澳洲網協之間，以及澳洲網協跟選手之間的傳達內容不盡一致，且多有扞格。

聯邦官員去年11月給提列的信裡指出，過去6個月確診痊癒，不能作為可不打疫苗入境的理由；但澳洲當地媒體披露的一些信件卻顯示，衛生部長的幕僚也告訴澳洲網協，澳網舉辦地的維多利亞州政府，負選手能否取得豁免的評估之責。

到了去年12月2日，維州衛生廳長沙頓（Brett Sutton）致函澳洲網協，稱「近期（即定義的6個月內）有COVID-19確診史、能提供適切資料以茲證明者，從海外入境維州時可免強制隔離」。5天後澳洲網協便將相關訊息周知選手。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在約克維奇入境一事上態度強硬，堅持嚴格防疫規定不容例外，還推文說「規定就是規定，尤其事涉我們的境管，無人可例外」。

紐時指澳洲政壇素有在嚴管邊境一事放狠話以謀選舉利益的前科，莫里森不過是有樣學樣。

隨經濟受Omicron爆發所累、篩檢量能短缺等，莫里森今年的連任之路艱辛，此時突然決定撤銷約克維奇簽證，想彰顯公事公辦的法治形象拉抬選情。

上週已在打會前賽的捷克女網選手沃拉科娃（Renata Voracova），7日也被澳洲海關告知簽證註銷，她也是以6個月內曾確診痊癒而取得醫療豁免。被註銷後她臨時被帶入跟約克維奇同一間拘留飯店，不過她選擇離境，沒透過官司討公道。

紐時認為可以確的是，整個事件的發展會讓許多澳洲人臉上無光，即便是主張對約克維奇強硬者亦然。澳洲處理參加澳網程序及疫情升溫期間國際旅行規範，充斥訊息混淆、運作不良與選舉算計，這些只會加深外界對澳洲行事紊亂無能的印象。