快訊

醫批「不敢禁內用」只拿小眾開刀 陳時中動怒回應

澳網／球王勝訴！紐時：約克維奇受阻 盡顯澳洲行事雜亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳網／約克維奇簽證被撤 澳洲法官同意延後驅逐出境

中央社 / 墨爾本10日綜合外電報導
約克維奇上週抵達澳洲時簽證被註銷，法官今天開庭同意延後驅逐出境。 路透
約克維奇上週抵達澳洲時簽證被註銷，法官今天開庭同意延後驅逐出境。 路透

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）入境澳洲受阻尋求法律途徑解決，澳洲法官今天開庭，同意延後驅逐出境。

法新社報導，就在前次的法令即將到期之際，約克維奇再度獲得法官凱利（Anthony Kelly）同意臨時暫緩驅逐，這次時效到今晚8時（台灣時間下午5時）。

政府律師團稍早曾指出，他們願意暫緩執行驅逐令。

男網世界排名第一的約克維奇尋求在17日開打的澳洲網球公開賽拿下個人第21座大滿貫賽單打冠軍，但他上週抵達澳洲時簽證被註銷，至今在由墨爾本公園飯店（Park Hotel）改裝的拘留中心待了4晚。

路透社報導，約克維奇律師團主張，約克維奇去年12月16日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因此能取得疫苗醫療豁免。

然而澳洲政府表示，非澳洲公民無權保證入境，並強調即使約克維奇勝訴，澳方保留再次拘留並將他驅逐出境的權利。

澳洲法官原定今天上午10時（台灣時間上午7時）展開線上聆訊，但一開庭就遇上技術性問題。而造成這場線上聆訊延誤的技術問題，同樣影響計劃開放給民眾的直播串流。

法新社報導，法官最終在沒有現場直播服務下，於10時30分左右展開聆訊。

多數外國人士仍不得前往澳洲，而獲准入境者都必須完整接種疫苗或有「急性」疾病之類的豁免。

澳網 Novak Djokovic

延伸閱讀

澳網／約克維奇入境受阻案 澳洲開庭出現技術問題

澳網／聆訊前釋法庭文件 澳政府：沒保證約克維奇可入境

澳網／與澳洲不同調 約克維奇沒打疫苗參加法網沒問題

澳網／傷兵連發星光黯淡 快樂大滿貫名聲恐不保

相關新聞

澳網／球王勝訴！紐時：約克維奇受阻 盡顯澳洲行事雜亂無章

男網當今球王約克維奇抵達澳洲參加澳網時入境簽證遭撤，法官今天判他勝訴。紐約時報認為，處理澳網參加程序與疫情整體國際旅行間...

辦比賽變破口、稱能量淨化毒水… 約克維奇生涯5大爭議

塞爾維亞網球名將約克維奇入境澳洲受阻尋求法律途徑解決，有待法官今天裁定去留。約克維奇一路走來不乏爭議，包括曾在疫情期間籌...

澳媒：約克維奇勝訴！ 將可入境打澳網

澳洲廣播公司（ABC）快訊報導，塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）勝訴，將可不必再待在移民拘留中心

澳網／約克維奇簽證被撤 澳洲法官同意延後驅逐出境

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）入境澳洲受阻尋求法律途徑解決，澳洲法官今天開庭，同意延後驅逐出境

澳網／約克維奇入境受阻案 澳洲開庭出現技術問題

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）入境澳洲受阻尋求法律途徑解決，澳洲法官今天開庭就遇上技術性問題，...

澳網／聆訊前釋法庭文件 澳政府：沒保證約克維奇可入境

澳洲政府律師在法庭文件中說，政府沒有向網球天王約克維奇保證，他自認可據以入境的醫療豁免會被認可。這一豁免爭議備受熱議，英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。