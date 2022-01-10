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澳網／約克維奇入境受阻案 澳洲開庭出現技術問題

中央社 / 墨爾本10日綜合外電報導
約克維奇的父母（前排右、左）在塞爾維亞聲援兒子。 法新社
約克維奇的父母（前排右、左）在塞爾維亞聲援兒子。 法新社

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）入境澳洲受阻尋求法律途徑解決，澳洲法官今天開庭就遇上技術性問題，程序已經開始，但給媒體的網路連結出現延誤。

這場線上聆訊原定上午10時（台灣時間上午7時）登場。法新社報導，約克維奇料將在由墨爾本公園飯店（Park Hotel）改裝的拘留中心線上觀看這場聆訊。

法新社報導，開庭預定時間過了40分鐘之後，聽審網路管道依舊連不上線，出現「伺服器忙線」或「暫時中斷」的訊息。

美聯社提到，約克維奇的母親在塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）告訴在場鄉親父老：「今天是大日子，全世界都將聆聽真相水落石出。」

她說：「我們希望諾瓦克（約克維奇名）將獲得自由，在此送上愛的祝福。我們相信他，也相信墨爾本的獨立司法制度。」

約克維奇的父親也說：「他們無法破壞我們團結。諾瓦克是自由的化身，具有一切人性精神。他們（澳洲）真丟人！」

男網世界排名第一的約克維奇尋求在17日開打的澳洲網球公開賽拿下個人第21座大滿貫賽單打冠軍，但他上週抵達澳洲時簽證被註銷，目前待在拘留飯店，希望在今天的聆訊上推翻澳洲當局撤銷他簽證的決定。

澳網 Novak Djokovic

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