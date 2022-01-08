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澳網／網壇壞小子罕見相挺 看好約帥化困境為動力奪冠

中央社 / 雪梨8日綜合外電報導
網壇「壞小子」基里洛斯昨天罕見為約克維奇發聲。 法新社
網壇「壞小子」基里洛斯昨天罕見為約克維奇發聲。 法新社

塞爾維亞網球巨星約克維奇入境澳洲受阻引發熱議，身為地主的網壇「壞小子」基里洛斯昨天罕見為他發聲，今天還說若約克維奇能打澳洲網球公開賽，必將化這次的困境為動力奪冠。

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）5日深夜抵達澳洲，但因未符合防疫入境規定而遭取消簽證，目前仍待在墨爾本留置移民的飯店中，等待法院10日裁定去留。

路透社和法新社報導都提到基里洛斯（Nick　Kyrgios）和喬科維奇關係不睦，約克維奇去年在澳網開打前呼籲放寬隔離規定時，基里洛斯曾對此表示不以為然。如今基里洛斯軟化立場，對約克維奇表示同情。

基里洛斯在澳網17日開打前到雪梨打熱身賽，他今天告訴媒體，如果約克維奇獲准參加澳網，他可不想掃到颱風尾，「我猜他會氣死，然後他會非常堅決打出好表現」，會因為現在的一切而把氣發洩在每個與他交手的球員身上，「在我看來，現在這一切對他來說會化為動力」。

基里洛斯還說：「我們都知道他是多強的對手。沒能克服一些像這樣的逆境，就不會成為那樣偉大的冠軍。我相信他克服過更多比待在飯店房間好幾天更具挑戰的時刻。我的意思是，如果他在澳網上場，會變得很危險。」

基里洛斯昨天曾說澳洲對待約克維奇的方式「非常糟糕」，今天更說「不是很人道，對吧，到底是怎麼了」，「如果是一般人，他們就不必處理這一切。他的生活可能已經夠難熬了，我只希望一切都能盡快解決」。

基里洛斯今天還說，他和約克維奇的嫌隙被媒體誇大，但不確定是否會親自聯絡約克維奇。

他說：「我不知道我們算不算熟，但有趣的是，我們以前確實是朋友，也會在賽場練球，媒體分化了我們。」

澳網

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