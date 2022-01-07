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澳網／傷兵連發星光黯淡 快樂大滿貫名聲恐不保

中央社 / 墨爾本7日綜合外電報導
傷兵連發星光黯淡，澳網快樂大滿貫名聲恐不保。圖／Ralph Lauren提供
傷兵連發星光黯淡，澳網快樂大滿貫名聲恐不保。圖／Ralph Lauren提供

在Omicron變異株迅速傳播以及美國名將小威廉絲（Serena Williams）和瑞士好手費德勒（Roger Federer）缺席的情況下，澳洲網球公開賽的「快樂大滿貫」名聲恐將不保。

法新社報導，距離開賽只有10天的澳網，今天已有陷入進一步混亂之虞，因為可能還有其他選手與塞爾維亞籍天王約克維奇（Novak Djokovic）一樣，面臨有無接種疫苗的窘境。

抱持疫苗懷疑論的喬科維奇本週抵達澳洲即遭拘留，他因不符合嚴格的防疫入境規定而被取消簽證。

這名34歲的澳網衛冕者目前正在墨爾本的入境拘留設施內，對抗被驅逐出境的下場。

澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）表示，另2名參賽選手或工作人員目前也遭到了調查。

喬科維奇取得澳網醫療豁免，不用接種疫苗即可出賽，而負責籌辦澳網的澳洲網球協會（TennisAustralia）與此有關，因而成為目光焦點。

澳洲廣播公司新聞網（ABC）分析指出，澳網已「陷入混亂，一則恐怕是歷來最多男子球星參賽與否成謎，再則主辦單位和政府的決定也成為十目所視」。

日本網球一哥錦織圭（Kei Nishikori）昨天就表示，他因為髖部受傷將退出澳網，自稱2021年底以來就一直有這個問題存在。

職業生涯單打最高排名第4、目前世界排名47的錦織圭發表聲明說：「這個傷勢尚未百分之百復原，因此我必須退出澳網。」

澳網

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