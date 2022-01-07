澳網／約帥父親再度開砲 怒批澳洲政府就是想看我們下跪

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）「醫療豁免風波」持續延燒，目前就等聽證會判決結果，才能讓整件事情水落石出。其中約帥父親瑟強（Srdjan Djokovic）對澳洲政府處理事情的態度，感到相當不滿，並認為兒子受到不當對待，痛批他們就是想看到約克維奇落魄樣子，「就像耶穌被釘在十字架上」等死。

約克維奇的老爸(右)、哥哥(中)與媽媽(左)現身塞爾維亞首都貝爾格萊德，抗議澳洲政府對約克維奇的處置是「政治迫害」。 美聯社

護子心切的瑟強，在約克維奇被澳洲當局取消簽證後，昨日痛批當局將兒子「囚禁」在機場小房間達5小時，隨後又安排約克維奇至既髒又臭的隔離旅館等候指示，直呼這是一連串不人道行為，並對此感到極度憤怒。他公開譴責澳洲政府，不應如此對待世界上最棒的球員，「約克維奇是整個世界的驕傲，他也代表著塞爾維亞，如今卻遭受如此羞辱，擺明就是要讓全國塞爾維亞人民難堪！」

此外對於澳洲總理莫里森（Scott Morrison）強勢態度，約克維奇老爸也一肚子火並痛批，「他們就是想逼約克維奇下跪，連帶塞爾維亞也不放過！他就是想強迫大家遵循自己的原則，擺明就想欺負人。」

最後約爸也直言，「此事已跟體育無關，而是一場政治迫害。很多人都沒辦法接受，世界最優秀的球員遭受如此不公對待。」約克維奇的媽媽也與兒子聯繫，並氣憤表示，「約帥被安置到移民旅館，那邊環境簡直慘不忍睹，他完全睡不著，也無法與自己的團隊見面，這不是他應受的罪。」