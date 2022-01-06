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澳網／美媒爆已有3人持醫療豁免入境 約克維奇被針對？

聯合新聞網 / 綜合報導
約克維奇簽證被取消時，外傳有3個同樣取得醫療豁免的選手，已順利入境。 美聯社
約克維奇簽證被取消時，外傳有3個同樣取得醫療豁免的選手，已順利入境。 美聯社

世界球王約克維奇（Novak Djokovic），在取得疫苗豁免後原定能順利出賽澳網，爭取衛冕。不料卻卡在簽證問題與證明不足情勢下，遭澳洲當局拒絕入境，並將他拘留數小時。不過就在遣返迫在眉睫之時，《路透》卻爆料出，有3名同樣獲得醫療赦免的選手，已順利入境澳洲，此消息也讓外界揣測，難道世界球王遭受不公對待?

當約克維奇被取消簽證鬧得沸沸揚揚之時，《路透》爆料指出，據相關人士表示，「和約克維奇同樣拿著，澳洲入境簽證和相關證明文件的3位醫療豁免選手，已順利入境澳洲。」此消息一出，無疑在約克維奇被針對一事火上加油，內容也提到此事件可能會造成兩國之間的衝突一觸即發。

已被澳洲邊境當局以提供證明不足為由拒絕入境的約克維奇，目前被獨自扣留小房間10小時後，隨後又被送往海關的移民拘留所，情況相當危急。不過他也態度強硬表示，拒絕遣返回國，並尋求法律途徑，爭取上訴權益。

不過澳洲當地媒體認為，若是約克維奇提不出足夠證據說服法官，他就必須立即離開澳洲，若是不幸走到驅逐出境這步，他未來3年也將被禁止入境澳洲。此疫苗事件已成進退兩難的局面，最後能否讓雙方都能得利，也吸引外界極大關注。

澳網

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