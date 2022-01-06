澳網／ 約克維奇入境澳洲受阻 走法律途徑救濟
男網世界排名第一的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）抵達墨爾本後因未符合防疫入境規定而遭取消簽證，面臨被驅逐出境的情況，他今天對此展開法律行動。
法新社報導，抱持疫苗懷疑論的約克維奇昨晚抵達澳洲時，遭到邊境巡邏官員攔下，目前待在墨爾本一處等待移民拘留處理的旅館。
法院人員表示，約克維奇對即將遭驅逐出境一事提訴訟，法官凱利（Anthony Kelly）訂於當地時間下午4時（台灣時間下午1時）審理。
澳洲當地媒體研判，除非約克維奇的律師能說服法官，並舉證海關撤銷簽證涉及不法或違法法律程序，否則很可能6日稍晚就得被送回塞爾維亞。
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