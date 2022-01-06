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澳網／ 約克維奇入境澳洲受阻 走法律途徑救濟

中央社 / 墨爾本6日綜合外電報導
約克維奇抵達墨爾本後因未符合防疫入境規定而遭取消簽證恐被遣返，決定展開法律行動。 路透社
約克維奇抵達墨爾本後因未符合防疫入境規定而遭取消簽證恐被遣返，決定展開法律行動。 路透社

男網世界排名第一的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）抵達墨爾本後因未符合防疫入境規定而遭取消簽證，面臨被驅逐出境的情況，他今天對此展開法律行動。

法新社報導，抱持疫苗懷疑論的約克維奇昨晚抵達澳洲時，遭到邊境巡邏官員攔下，目前待在墨爾本一處等待移民拘留處理的旅館。

法院人員表示，約克維奇對即將遭驅逐出境一事提訴訟，法官凱利（Anthony Kelly）訂於當地時間下午4時（台灣時間下午1時）審理。

澳洲當地媒體研判，除非約克維奇的律師能說服法官，並舉證海關撤銷簽證涉及不法或違法法律程序，否則很可能6日稍晚就得被送回塞爾維亞。

澳網

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