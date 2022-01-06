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澳網／ 「囚禁兒子5小時」 約帥父親怒批澳洲政府不公對待

聯合新聞網 / 綜合報導
約克維奇入拿不出足夠證明無法入境澳洲，簽證還遭取消，他的父親氣憤痛批澳洲政府不當對待，「囚禁」兒子至少5小時。 法新社
約克維奇入拿不出足夠證明無法入境澳洲，簽證還遭取消，他的父親氣憤痛批澳洲政府不當對待，「囚禁」兒子至少5小時。 法新社

世界球王約克維奇Novak Djokovic），日前在社群興奮宣布獲得醫療豁免，也已前往澳洲尋求澳網衛冕，不料卻因簽證問題在入境卡關，甚至還可能被迫遣返回國。澳洲政府強硬態度，惹得約帥父親瑟強（Srdjan Djokovic）心急，並站出來替兒子發聲、譴責他們不人道的行為。

約克維奇先前就算在外界龐大壓力下，還是屢次拒絕接種疫苗。如今他確定取得醫療豁免，但也引起當地居民與球迷不少反彈，質疑他是否擁有特權。不過即便已批准疫苗豁免，但喬帥在簽證不符與醫療證據不足的窘境下，遭澳洲當局拒絕入境，並將他在機場拘留數小時後，宣布他將被遣返回國。

在塞爾維亞電台《B92》的訪問中，喬帥父親瑟強也公開譴責澳洲政府不公的對待，「澳洲當局直接囚禁我兒子至少五個小時，我完全不知道他在小房間遭受怎樣對待。」他也氣憤提到，「若是政府沒有在半小時放人的話，我們就會上街抗議，不僅是為約帥爭取權益，也是為了這個世界！」

稍早，澳洲邊境當局宣布，「約克維奇因無法提供足夠證明，所以簽證將被取消。依法規定將被拘留，並即刻驅逐出境。」塞爾維亞政府聽聞此訊，也立即為他尋找解套方法，並要求澳洲當局立即停止不當的對待。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）也發文表示全國都會力挺約克維奇。

不過據當地媒體報導，約克維奇若最後因簽證被取消遭到驅逐出境，未來3年內將禁止申請入境澳洲，也代表他會連3年缺席澳網。

澳網 約克維奇 Novak Djokovic

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