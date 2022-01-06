澳網／約克維奇抵澳無法入境 塞爾維亞總統怒了：全國都挺你

澳洲今天戲劇性的在男網世界排名第1的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）抵達墨爾本後，取消他的入境簽證。塞爾維亞總統聽聞此事之後，痛罵澳洲不當對待這位球星。

英國廣播公司（BBC）報導，喬科維奇在墨爾本機場滯留數小時之後，邊境人員宣布他並不符合入境規定，將被驅逐出境。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示人人都要遵守規範；喬科維奇據報正在挑戰澳方這項決定。

● 疫苗豁免一發 澳洲民眾怒火中燒

法新社報導，約克維奇是前一天晚間抵達墨爾本，更早之前他才在社群媒體發文慶祝，說取得醫療豁免，可在不出示完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗證明的情況下，參加年度第一場大滿貫賽澳洲網球公開賽。

他是因申請書獲兩個醫療小組認可，澳網主辦單位才批准了他的疫苗豁免。但這項決定點燃澳洲民眾怒火，因為他們因COVID-19疫情忍受了兩年的封城和各項限制措施。

不過，澳網9冠王約克維奇今天最遠也只到了澳洲機場，沒闖過邊境檢查這一關。

● 澳洲邊境：證據不足 不符規定

澳洲邊境檢查署（Australian Border Force）發布聲明說：「約克維奇先生因無法提供適當證據，並不符合入境要求，簽證因此遭到撤銷。」

「非本國籍人士若無有效入境簽證，或簽證遭撤銷，都將被拘留、離開澳洲。」

目前還不清楚約克維奇一有機會就離境，還是會留在澳洲，等待律師團扭轉簽證撤銷的決定。

● 約帥被關 從父親到塞國總統全都怒了

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）痛批澳洲「不當對待」這位球星，他在照片分享平台Instagram上發文說已經和約克維奇通電話，告訴對方「全塞爾維亞都挺你，有關單位正採取所有手段，確保這位世界第一的網球選手遭受的不當對待盡早結束」。

「在符合國際公法各項標準之下，塞爾維亞將為約克維奇、正義、真理而奮鬥。」

約克維奇的父親表示，兒子被關在一個有警察守衛的房間內，他在發布給媒體的聲明中說，「這不僅僅是為諾瓦（約克維奇）而奮鬥，而是為全世界奮鬥。」

澳洲公開賽本月17日在墨爾本開打。