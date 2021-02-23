澳網／大坂直美女單奪冠 白虎御守引發日本球迷搶購

23歲日本網球名將大坂直美剛在澳洲網球公開賽二度奪下女單冠軍，她在澳網期間被媒體捕捉到掛在球拍袋上的白虎御守（護身符），意外引發話題，引發日本網友搶購。

日本讀賣新聞報導，大坂球拍袋上懸掛的御守從外觀上看，研判應是位於日本山口縣岩國市的白崎八幡宮所販售，造成球迷紛紛致電詢問白崎八幡宮這款「大坂御守」。

從大坂步入球場被媒體捕捉到的畫面來看，這個御守被掛在大坂的球拍袋上；御守表面是紅底繡上白虎，還刺上被稱為「圓框內三條平行線紋」的白崎八幡宮神紋。

這個御守在大坂球拍袋上曝光後，讓白崎八幡宮方面光是昨天就接獲超過1000筆網路訂單，趕緊跟廠商追加訂貨。

白崎八幡宮被稱為「禰宜」的57歲神職人員山塚博史說，雖然不清楚大坂直美是如何拿到這個御守，但很高興御守能引發話題，「接下來也會為大坂選手加油」。