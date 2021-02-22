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澳網／三大天王怎麼打怎麼贏 梅德維夫嘆：網壇生化人
俄羅斯網球好手梅德維夫（Daniil Medvedev）昨天在澳洲公開賽男單決賽敗給塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），大嘆男網三大天王根本是「電子生化人」。
梅德維夫打決賽之前保有20連勝紀錄，但遇到世界排名第1的約克維奇就踢到了大鐵板，最後以5比7、2比6、2比6吞敗。
25歲的梅德維夫是新生代選手中實力數一數二堅強，但澳網決賽這一敗不禁讓他苦思，多年來58座大滿貫冠軍由約克維奇、瑞士「特快車」費德勒（Roger Federer）和西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）瓜分之下，他要如何分得一杯羹。
梅德維夫說，這三位天王簡直是網壇的「電子生化人」（cyborgs），「太神乎其技了」。
這次在澳網排第4種子的梅德維夫，2019年美國公開賽男單決賽曾和納達爾鏖戰5盤才稱臣。他表示，希望很快就能有所突破。
「我想我已近在咫尺了，因為我總認為經驗是一大關鍵。」
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