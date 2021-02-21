澳網／9闖決賽都封王 約克維奇18座大滿貫到手

保持澳網決賽百分百勝率，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）今天在2021年澳網壓軸戰以7：5、6：2、6：2終結俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）的跨季20連勝，除完成3連霸，澳網第9冠、生涯第18座大滿貫一併入袋。

小約去年摘下的第8冠就是澳網男單紀錄，今天再推進個人成績，大滿貫數和並列最多的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）及「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）差距縮小到2座。

世界排名第4的梅德維夫，雖是生涯第2次闖大滿貫決賽，但從去年底巴黎名人賽和ATP年終賽連拿10勝奪下雙冠，加上2021年ATP盃的4場勝利及澳網6連勝，今天是帶著跨季20連勝挑戰「世界球王」，不料戰局卻「一面倒」，小約一開賽就破發成功，3：0優勢雖被梅德維夫回破扳平，但小約關鍵12局破發成功，以7：5先下一城。

接續兩盤「世界球王」完全接管局勢，兩盤都以6：2打下梅德維夫，直接以直落3終結對手挑戰第一座大滿貫機會。