澳網／女單二度奪冠 大坂直美：將深留回憶

日本名將大坂直美20 日在澳洲網球公開賽女單決賽直落二拍落對手拿下后冠，經過一夜沉澱，她今天受訪說，這次的澳網決賽將深深地留在她的回憶裡。

大坂昨天在澳網女單決賽以6比4、6比3直落二擊敗第22種子美國的布雷迪（Jennifer Brady），繼2019年之後再度於澳網封后。

日本放送協會（NHK）報導，大坂今天身著色彩鮮豔的無袖上衣，在一處公園接受媒體採訪。可以看到大坂在完成2週激烈賽事後放鬆的表情，也帶著獎盃讓媒體拍照。

被問到賽後心境，大坂說，「我不知道」，到目前為止拿下的大滿貫賽冠軍，大概都要過幾天才會有實際感受，「我想再過幾天才能回答這個問題」。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，跟去年美國網球公開賽未開放觀眾進場不同，今年澳網有開放觀眾進場，大坂說，昨天的決賽將會深深地留在她的回憶裡，感謝很多的球迷到場觀看比賽。

談到預計今年夏天登場的東京奧運，大坂說，「對我來說，人生第一場奧運能在東京舉辦是我的夢想」，雖然東奧還是未來的事，自己不會多想，「但所有運動員應該都在期待東奧」。

為慶祝大坂再度拿下大滿貫賽事冠軍，大坂外祖父大坂鐵夫生活的北海道根室市，今天也在市公所建築物外懸掛祝賀布條。

這幅布條長約11公尺、寬約1.3公尺，懸掛後的高度近3層樓，上面寫著「祝優勝 大坂直美」等文字，還畫上大坂揮拍的插圖，在約10名市公所職員合力下完成懸掛。

家住根室市的76歲女性說，大坂已成根室的驕傲，在日本全境因為疫情而陷入低潮的時候，大坂奪冠為大家帶來活力，「希望大坂接下來持續活躍」。