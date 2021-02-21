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澳網／「妳想被叫珍妮還是珍妮佛？」大坂直美致詞展現幽默

聯合新聞網 / 綜合報導
日本混血好手大坂直美在澳洲網球公開賽擊敗美國第22種子布蕾迪（Jennifer Brady），奪下生涯第四座大滿貫冠軍，賽後她在頒獎典禮致詞上還展現幽默，轉身問布蕾迪：「妳想要被叫珍妮（Jenny）還是珍妮佛（Jennifer）？」 歐新社
日本混血好手大坂直美在澳洲網球公開賽擊敗美國第22種子布蕾迪（Jennifer Brady），奪下生涯第四座大滿貫冠軍，賽後她在頒獎典禮致詞上還展現幽默，轉身問布蕾迪：「妳想要被叫珍妮（Jenny）還是珍妮佛（Jennifer）？」 歐新社

日本混血好手大坂直美在澳洲網球公開賽擊敗美國第22種子布蕾迪（Jennifer Brady），奪下生涯第四座大滿貫冠軍，賽後她在頒獎典禮致詞上還展現幽默，轉身問布蕾迪：「妳想要被叫珍妮（Jenny）還是珍妮佛（Jennifer）？」

世界排名第3的大坂直美相隔一年再闖澳網決賽，面對排名第24名的布蕾迪僅花77分鐘就以6：4、6：3直落二勝出，雖然球場上是相互廝殺的對手，但在頒獎台上大坂直美也展現出兩人的友好。

大坂直美先恭喜對手，她問布蕾迪，「妳想要被叫珍妮（Jenny）還是珍妮佛（Jennifer）？」布蕾迪則微笑回應「珍妮」，不過大坂隨後竟無視布蕾迪的要求，對著麥克風表示，「好的，首先我要先恭喜珍妮佛......」更讓全場哄堂大笑，展現她的獨到幽默。

大坂直美隨後正色表示，自己在去年美網與其對陣後便深知，布蕾迪對所有人是個大麻煩，並表示這幾個月看到她不可思議的成長替她高興，「我知道妳付出很多努力，同時也要感謝妳的團隊，對我來說，團隊就像家人一樣，所以我相信妳們一定也共同經歷過非常棒的旅程。剛剛提到妳的母親，我相信她一定非常以妳為傲，我很確定每個人、妳的朋友、家人一定都為妳感到光榮。」

澳網 大坂直美

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