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澳網／捷克女將卡雷茨科娃 連3年澳網混雙奪冠
捷克女將卡雷茨科娃與美國芮姆的搭配，今天以6比1、6比4直落二擊敗地主史托蘇兒與伊布登2人組，贏得兩人3年來第2個澳洲網球公開賽混雙冠軍。
對於卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）而言，這是她連續3年在澳洲公開賽（Australian Open）混雙項目奪冠，而去年她則是與克羅埃西亞的梅克蒂奇（Nikola Mektic）搭配稱霸。
她與搭檔昨天在女雙決賽敗給比利時梅丹斯（Elise Mertens）與白俄羅斯莎芭蓮卡（ArynaSabalenka）的組合，不過這沒影響到她今天表現，她與芮姆（Rajeev Ram）今天只花了59分鐘就拿下混雙冠軍。
在明天的男雙決賽，芮姆將與英國索茲柏瑞（JoeSalisbury）聯手拚戰以求蟬聯冠軍，兩人對手是克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig）與斯洛伐克波拉西克（Filip Polasek）的組合。
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