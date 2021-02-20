快訊

謝和弦宣布再婚！ 選莉婭生日於老家南投辦婚宴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳網／捷克女將卡雷茨科娃 連3年澳網混雙奪冠

中央社 / 墨爾本20日綜合外電報導
捷克女將卡雷茨科娃與美國芮姆的搭配，今天以6比1、6比4直落二擊敗地主史托蘇兒與伊布登2人組，贏得兩人3年來第2個澳洲網球公開賽混雙冠軍。 歐新社
捷克女將卡雷茨科娃與美國芮姆的搭配，今天以6比1、6比4直落二擊敗地主史托蘇兒與伊布登2人組，贏得兩人3年來第2個澳洲網球公開賽混雙冠軍。 歐新社

捷克女將卡雷茨科娃與美國芮姆的搭配，今天以6比1、6比4直落二擊敗地主史托蘇兒與伊布登2人組，贏得兩人3年來第2個澳洲網球公開賽混雙冠軍。

對於卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）而言，這是她連續3年在澳洲公開賽（Australian Open）混雙項目奪冠，而去年她則是與克羅埃西亞的梅克蒂奇（Nikola Mektic）搭配稱霸。

她與搭檔昨天在女雙決賽敗給比利時梅丹斯（Elise Mertens）與白俄羅斯莎芭蓮卡（ArynaSabalenka）的組合，不過這沒影響到她今天表現，她與芮姆（Rajeev Ram）今天只花了59分鐘就拿下混雙冠軍。

在明天的男雙決賽，芮姆將與英國索茲柏瑞（JoeSalisbury）聯手拚戰以求蟬聯冠軍，兩人對手是克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig）與斯洛伐克波拉西克（Filip Polasek）的組合。

澳網

延伸閱讀

澳網／77分鐘拍落布蕾迪 大坂直美奪生涯第四冠

澳網／CNN訪謝淑薇談女單決賽 支持布蕾迪逆勢奪冠

澳網／男單決賽戰球王 梅德維夫：我不會有任何壓力

澳網／賽事慘賠21.8億 梅騰絲、莎芭蓮卡女雙封后

相關新聞

澳網／77分鐘拍落布蕾迪 大坂直美奪生涯第四冠

2021澳洲網球公開賽女單決賽今天登場，由日本混血好手大坂直美出戰首闖大滿貫決賽的美國選手布蕾迪（Jennifer Br...

澳網／CNN訪謝淑薇談女單決賽 支持布蕾迪逆勢奪冠

本屆澳網女單將進入最高潮，今(20)日下午四點半將由23歲的日籍名將大坂直美對決首闖大滿貫決賽的布蕾迪（Jennifer Brady），而美國有線電視新聞網（CNN）也特別採訪台灣好手謝淑薇，儘管外界

澳網／捷克女將卡雷茨科娃 連3年澳網混雙奪冠

捷克女將卡雷茨科娃與美國芮姆的搭配，今天以6比1、6比4直落二擊敗地主史托蘇兒與伊布登2人組，贏得兩人3年來第2個澳洲網...

澳網／男單決賽戰球王 梅德維夫：我不會有任何壓力

在世界球王約克維奇率先搶下首張男單決賽門票後，另外一張門票則是在昨天由俄羅斯梅德維夫與希臘西西帕斯上演新世代球星爭奪，最...

澳網／直落三退西西帕斯 梅德維夫將戰約克維奇拚首冠

澳網男單四強賽今天上演新世代好手對決，由第4種子的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）出戰第5種子的希臘...

澳網／賽事慘賠21.8億 梅騰絲、莎芭蓮卡女雙封后

2021澳洲網球公開賽進入尾聲，其中今天率先登場的女雙決賽，最終由來自比利時梅騰絲（Elise Mertens）／白俄羅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。