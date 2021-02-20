澳網／CNN訪謝淑薇談女單決賽 支持布蕾迪逆勢奪冠

本屆澳網女單將進入最高潮，今(20)日下午四點半將由23歲的日籍名將大坂直美對決首闖大滿貫決賽的布蕾迪（Jennifer Brady），而美國有線電視新聞網（CNN）也特別採訪台灣好手謝淑薇，儘管外界一致認為大坂將會奪下生涯第四座大滿貫賽冠軍，但謝淑薇獨步眾人，表示非常支持布蕾迪逆勢拿下冠軍。

CNN記者提及對於總決賽的看法，謝淑薇透露自己非常看好布蕾迪，原因也正是兩人交情匪淺，但謝淑薇也表示，大坂直美是非常厲害的選手，必須拿出最佳表現才有可能取勝，對於即將迎來的女單決賽，謝淑薇也說自己會準備好洋芋片配啤酒來觀賽。

事實上稍早前謝淑薇在IG就po出布蕾迪拍落佩古拉（Jessica Pegula）、恭喜她闖進決賽的照片，布蕾迪也回應：「淑薇，你是最棒的！」，展現兩人好交情。事後布蕾迪被問及此事，她也表示：「很榮幸能得到淑薇的支持，她很有自己的風格，打法前所未見，應該很多人因為她而開始關注更多網球。很開心她有看我的比賽。」

此外布蕾迪也談到過去和謝淑薇交手多次，但每次都不輕鬆，「這真的令人討厭，和她對打總是辛苦，得專注在每一球，因為你永遠不知她下一步會是甚麼，我想連淑薇自己都不知道吧」。

美國女將布蕾迪(左)將與日籍名將大坂直美(右)爭奪本屆澳網女單冠軍。 法新社

至於外界看好的奪冠熱門大坂直美，過去只要闖進大滿貫16強，尚未有吞敗紀錄，本屆也陸續拍落蒙奎露扎（Garbine Muguruza）、謝淑薇以及小威廉絲（Serena Williams），也是繼中國選手李娜後，曾兩次闖入澳網決賽的亞洲女將。

目前大坂已連20場不知落敗滋味，加入小威廉絲(2014-15年27連勝)、雅莎蘭卡（Victoria Azarenka，2012年26連勝），成為第三位曾取得20連勝女單好手。