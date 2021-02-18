澳網／贊助商出現了！謝淑薇IG發文：謝謝老闆

謝淑薇日前打進澳網女單八強，為台灣第一人，全身各大運動服飾品牌混搭不禁令人好奇，她表示其實一直都有廠商聯絡她，但因為自己經常在外征戰，在台沒有經紀人可以幫她處理，而今她在IG發文表示：終於有贊助商了！

謝淑薇寫道：「由柯林斯（Danielle Collins）贊助，謝謝老闆，我的老闆超可愛。」原來衣服是與她熟識的美國女將柯林斯提供。

謝淑薇貼出New Balance的套裝照片，兩套上身都是橘色上衣，下身一件是水藍短褲、另一件則是斑點短裙。