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澳網／超越費德勒 約克維奇登歷史在位最久球王

聯合新聞網 / 綜合報導
隨著納達爾(Rafael Nadal)在8強戰落馬，球王約克維奇(Novak Djokovic) 確定將超車費德勒（Roger Federer）310週的累計球王週數紀錄。 歐新社
隨著納達爾(Rafael Nadal)在8強戰落馬，球王約克維奇(Novak Djokovic) 確定將超車費德勒（Roger Federer）310週的累計球王週數紀錄。 歐新社

隨著納達爾(Rafael Nadal)在8強戰落馬，球王約克維奇(Novak Djokovic) 確定將超車費德勒（Roger Federer）310週的累計球王週數紀錄。

約克維奇將在今晚男單4強賽對陣俄國黑馬卡拉特塞夫（Aslan Karatsev），不過在此之前已經有好消息傳出，由於西班牙蠻牛納達爾在昨日8強戰被希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）淘汰，這也意味著約克維奇將穩居球王至今年3月8日，而該週也是他蟬聯世界球王的311週，將超越費德勒創下的310週紀錄。

約克維奇去年就向媒體坦言自己生涯的兩大目標：一是成為網球史上在位週數最久的球王，二是贏下最多大滿貫金盃，而今第一項目標已經圓滿達成，他目前累積17座大滿貫，距離費德勒和納達爾並列的20冠還有3冠之差，他也將在近日力爭他的第18座大滿貫金盃。

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