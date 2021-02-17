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澳網／謝淑薇結束驚奇旅程 「這原因」暫時無法返台

聯合新聞網 / 綜合報導
謝淑薇結束澳網驚奇之旅，但因台灣隔離期過長難以維持訓練，暫時不考慮回台。 法新社
謝淑薇結束澳網驚奇之旅，但因台灣隔離期過長難以維持訓練，暫時不考慮回台。 法新社

台灣網壇「一姐」謝淑薇闖進澳網女單八強，締造我國女將在大滿貫賽最佳紀錄，而在八強賽中以兩個6比2不敵世界排名第3的日本名將大阪直美，結束本屆澳網驚奇旅程。

此趟收穫滿滿的謝淑薇結束澳網賽事後，今(17)日在臉書上詢問網友若回台後，是否能在隔離期間進行訓練，引發網友熱烈回應，「14天居家檢疫加7天自主管理。」、「可以找私人住宅附網球場的（真的有）或是有網球場的民宿(紅土+重訓室）」、「你需要一間窗戶玻璃比較厚的房間」、「台灣應該沒有這樣的地方」。

而謝淑薇稍後則編輯貼文表示，「謝謝大家的資訊，法國隔離七天，要回也是回法國家，大家不用過度擔憂。」，也在其他網友留言下方回應暫時沒有回台灣的想法，謝淑薇更透露自己在其他國家待了大半年的時間，也極力配合當地防疫政策，都沒有檢測得到新冠病毒，「在外面比賽也早已經做好任何情況發生的心理準備，新冠期間也希望大家都能健康。」

澳網

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