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澳網／墨爾本新增病例掛零 最後4天賽事放球迷進場
澳洲維多利亞州將於今天午夜解除5天來的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫封城措施，澳洲網球公開賽最後4天賽程將重新開放球迷入場。
維多利亞州（Victoria）州長安德魯斯（DanielAndrews）宣布解封消息，但表示，澳網4強賽和決賽開放入場的觀眾人數，可能會少於原先同意的每天2萬5000人。
安德魯斯告訴記者說：「今天下午將開會…我們將仔細研究並敲定確切的安全人數。我們會盡快做出決定。」
「進場人數已經刪減過，可能還要再減一些，但會在接下來幾個小時內決定。」
澳網主辦單位表示，他們很期待觀眾明天重回球場，大會將等到細節確定之後發布完整聲明。
維多利亞州首府墨爾本出現幾宗最早於英國發現的COVID-19變異病毒株後，當局下令12日晚間11時59分起封城5天，澳網因此於13日起禁止觀眾入場。
維多利亞州今天通報本土新增病例掛零。
澳網迫切希望球迷回到球場觀賽，因為主辦單位砸了很多心血和鈔票才讓本屆賽事登場，包括耗資4000萬澳元（約新台幣8.8億元）安排選手賽前隔離14天。
當局宣布解封前，澳網今天早上已於線上開賣門票，部分21日在拉佛球場（Rod Laver Arena）舉行的男子單打決賽每張票價550澳元（約新台幣1.2萬元）。
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