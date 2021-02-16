澳網／可悲！謝淑薇穿雜牌原因曝光 澳媒：贊助商怕得罪中國

打進澳網女單8強的謝淑薇，雖在今天輸給了大坂直美無緣4強，但她的表現已引起國際媒體注意，特別她穿著雜牌搭配，沒有任何贊助商這點引起了各方好奇，在賽後記者會有外媒詢問此一問題，謝淑薇回答，「因在台灣並無經紀人，且個人專注訓練無暇此事」來帶過，但澳洲最大獨立新聞網站「DMARGE」報導卻曝光「最可悲的事實」是，由於謝淑薇的大砲個性，因此贊助商怕得罪中國市場所致。

「DMARGE」報導中說，網球是一項大生意，大多數頂級運動員都擁有自己的品牌贊助商。令人驚訝的是，世界女子雙打排名第一和2021年澳網單打8強選手謝淑薇竟會沒有。這位35歲的台灣球員，是為數不多沒有球衣贊助的職業選手之一，經常穿著不同品牌的球衣出賽。

「DMARGE」還說，謝淑薇卻不為此感到遺憾，說她寧願專注於訓練，也不願多去討論這件事，這反映了她的獨特個性，「她有著多樣性比賽風格與坦率的性格著稱，而且隨心所欲穿著，被教練形容為像是球場上的時代廣場。」

「DMARGE」引用2019年美網比賽時女網部落客的說法，關於這位球星為何目前沒有贊助商？「大多與官方有關」。謝淑薇與中華台北網球協關係不佳，加上謝淑薇直言不諱的大砲個性且不怕發表有爭議的言論，贊助商可能認為這給外界不好的觀感。

對此，「DMARGE」再提出進一步的說法，「也許最可能的是，運動大品牌都不想與中國破壞關係，畢竟中國市場的廣大收益，且很品牌都是在大陸製造，因此這些品牌如果贊助謝淑薇，將會面臨很大的風險。這很可悲但卻是事實。」