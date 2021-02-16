澳網／外媒好奇為何穿雜牌搭配無贊助？謝淑薇：在台沒人經紀

台灣網球女將謝淑薇今天在澳網女單，被世界排名第3的大坂直美以兩個6比2直落二拍落，止步8強，謝淑薇賽後接受訪問時表示，對於自己生涯首度打進大滿貫賽8強感到驕傲。

35歲的謝淑薇這次晉級澳洲網球公開賽女子單打8強，是殺進大滿貫單打8強的台灣女將第1人（盧彥勳2010年闖進溫網男單8強，是台灣首位打進大滿貫單打8強的選手），更是網球1968年進入開放年代（Open Era）以來，初嚐大滿貫8強滋味的最年長選手。

謝淑薇在賽後記者會表示：「這很不簡單，這是我第一場的（澳網）8強賽，我告訴自己嘗試盡力做到最好，但好像只有最後2球大坂直美（Naomi Osaka）出現兩個賽末點時，我才打出最好的表現，所以我為自己感到驕傲，下次再來！」

她還說：「有時候妳沒有抓住機會，掉了這1分，妳可能就會輸掉這場比賽，這就是這樣，我希望下次能做得更好。」

謝淑薇也稱讚大坂直美總是能堅持到底，「她只需要打出自己的比賽風格，保持冷靜，她是很棒的選手。」

曾為球后的日本女將大坂直美，目前世界排名第3，謝淑薇過去5度與她交手，僅於2019年在邁阿密網賽贏過，但謝淑薇刁鑽且難以預測的球風，讓大坂直美也直呼：「非常難纏」。

女子雙打世界排名第一的謝淑薇在澳網的表現受萬眾矚目，但渾身上下都沒有贊助商贊助的謝淑薇再成為澳媒關注的焦點。

謝淑薇的教練昨天透露，她的職業生涯中一直很難找到贊助商，也沒有任何代言合約。謝淑薇職業生涯總獎金突破800萬美元，打進8強的選手將可獲得52.5萬澳元（新台幣1145萬元）

謝淑薇今天在記者會上說：「打網球是我的第一優先。其他的事情就順其自然，我不會強求，因為你們也看到我在這裡表現不錯。如果我表現不錯，就有錢可以支付我的團隊，但若打得差，就沒有足夠的錢支付我的團隊。」

她也說，曾經有台灣贊助商跟她聯絡，但最後沒談成。

謝淑薇說：「我在台灣沒有經紀人，真的很不容易。」

「我在台灣曾經去一個地方要跟一家公司談合約，花了很多時間，最後沒談成。結果我無法專注在練球和比賽上，這樣對我也不好，因為我年紀的關係，我沒有多少時間可以浪費了。」