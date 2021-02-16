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澳網／錯失機會無緣4強 謝淑薇：這就是網球

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇。 新華社
謝淑薇。 新華社

沒拿把握住第一盤3個破發機會，我國「一姊」謝淑薇今天澳網女單8強賽以兩個2：6不敵日本前「世界球后」大坂直美，她坦然說：「這就是網球。」

35歲的謝淑薇今年澳網創造驚奇，成為台灣第一位打進大滿貫8強的女將，特殊打法引起許多討論，連2019年摘下澳網金盃的大坂直美都說，謝淑薇的球路很難預測，是十分難纏的對手。

今天雙姝生涯第6度交手，謝淑薇一下場就逼出大坂直美的破發點，但沒能把握住，第5局同樣錯過2次破發點，最終在沒能破發下以兩個2：6吞下交手第5敗。

「這就是網球會發生的事情，有時你沒掌握住機會，失掉這一分，或許就會輸掉這場球，就是這樣，希望下一次表能打得更好些。」沒能把握破發機會的謝淑薇，全場還出現23次非受迫性失誤，比大坂直美多出9球。

去年摘下美網金盃的大坂直美，只差2勝就能拿下個人第2座澳網金盃；她的4強對手將於下午出爐，美國傳奇小威廉絲（Serena Williams）和羅馬尼亞前球后哈蕾普（Simona Halep）將爭奪籤表下半區的另張4強門票。

澳網 謝淑薇

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