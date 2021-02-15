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澳網／世界球后巴蒂直落二輕取對手 闖進澳網女單8強
世界排名第1的澳洲女將巴蒂（Ash Barty）今天在澳洲網球公開賽輕騎過關，以6比3、6比4擊退美國女將羅傑斯（ShelbyRogers），連續第3年晉級澳網女單8強。
巴蒂這次比賽一路以來勢如破竹，從未輸過一盤，被看好可望角逐后座，破除地主選手在女單項目長達43年一冠難求的魔咒。
澳洲當局12日下令墨爾本封城5天，以遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，今天是澳網第3天未開放球迷觀賽。
去年在澳網4強賽止步的巴蒂說：「我們尚未結束。」巴蒂下一場比賽將迎戰捷克選手穆霍娃（KarolinaMuchova）。
她表示：「很開心能再度進入大滿貫賽8強，尤其是在澳洲…但肯定對目前的進展仍不滿意。」
「我們會再接再厲，嘗試做對的事情，盡可能向前推進。」
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