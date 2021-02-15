澳網／納達爾直落三擊敗佛吉尼尼 輕鬆晉級澳網8強

西班牙網球名將納達爾今天在澳洲公開賽以6比3、6比4、6比2直落三，淘汰義大利好手佛吉尼尼，晉級男單8強。他若再奪3勝，將贏得第21座大滿貫金盃，創下史上新高紀錄。

這是納達爾（Rafael Nadal）生涯第43次躋身大滿貫8強，預料將在決賽迎戰拿下8座澳網冠軍的塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）。喬科維奇昨天忍受腹部傷痛，打了4盤淘汰加拿大名將羅尼奇（MilosRaonic）晉級8強，並拿下生涯第300個大滿貫賽勝場。

納達爾說：「我很開心今天進入了8強，這對我而言意義重大，是件很美好的事情。」

澳洲當局12日下令墨爾本封城5天，以遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，今天是澳網第3天未開放球迷觀賽。

義大利第9種子貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）因為腹部拉傷退出第4輪比賽，讓對手希臘第5種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）直接晉級8強，將與納達爾一較高下。