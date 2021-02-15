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澳網／梅德維夫推進至18連勝 晉男單8強

中央社 / 墨爾本15日綜合外電報導
俄羅斯男網好手梅德維夫今天前後僅花89分鐘，便以6比4、6比2、6比3直落三淘汰美國選手麥唐納，將連勝戰績拉長到18場，並闖進澳洲公開賽男單8強。 美聯社
俄羅斯男網好手梅德維夫今天前後僅花89分鐘，便以6比4、6比2、6比3直落三淘汰美國選手麥唐納，將連勝戰績拉長到18場，並闖進澳洲公開賽男單8強。 美聯社

俄羅斯男網好手梅德維夫今天前後僅花89分鐘，便以6比4、6比2、6比3直落三淘汰美國選手麥唐納，將連勝戰績拉長到18場，並闖進澳洲公開賽男單8強。

法新社報導，世界排名第192名的麥唐納（Mackenzie McDonald），在第一盤比數以2比5落後時，破了梅德維夫（Daniil Medvedev）的發球局，但這是他今天唯一的亮點。

梅德維夫說：「這是很棒的比賽，我感覺很好，我的意思是我唯一被破發球局是在第一盤。」

這是梅德維夫首度殺進澳網8強，下一戰將迎戰俄羅斯同胞盧布列夫（Andrey Rublev）或挪威選手魯德（Casper Rudd）。盧布列夫和魯德稍晚捉對廝殺。

梅德維夫說：「我要幫盧布列夫加油，因為如果他贏了，至少會有一名俄羅斯選手打進4強賽。」

他說：「魯德是很棒的對手，所以我會觀看這場比賽，好好享受，為對陣下一個對手備戰。」

梅德維夫迄今在大滿貫賽的最佳戰績，是在2019年美國公開賽闖進決賽。

他的連勝紀錄可追溯至去年11月，包括從巴黎大師賽（Paris Masters）、倫敦的ATP世界巡迴年終賽（ATP Finals）到世界職業網球協會盃（ATP Cup）一路封王。

盧布列夫今天稍後以6比2、7比6（3）領先時，對手魯德中途退賽，盧布列夫自動晉級澳網8強。

澳網

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