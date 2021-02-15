澳網／「她不懂斷線的感覺」 教練爆謝淑薇曾3年沒換球拍

台灣網球女將謝淑薇在本屆澳網女單闖進8強，締造台灣網球史上首位女子選手在大滿貫賽最佳成績，更是開放年代以來，首度打進大滿貫賽女單8強年齡最大的一位，這兩天成為媒體焦點，她的外籍教練保羅（Paul McNamee）受訪時就透露一段關於球拍的小故事。

保羅在接受《WTA官網》訪問時表示，謝淑薇和大多數球員不同，使用同一支球拍長達3年之久，而這是他有次陪同謝淑薇在英國比賽時才發現！當時她罕見的連續2次擊球出界，且差距達3英呎，保羅認為不對勁，「這不是謝淑薇，因為她通常只會差幾毫米。」

隨後保羅注意到謝淑薇的球拍斷線了，並才發現愛徒已使用同一支球拍長達3年，「球員會隨著比賽更換球拍，但她已經用同一支球拍好幾年了，有誰會這麼做呢？」

「她不清楚球拍斷線的感覺，所以比賽時她沒發現，因為她總是能在球拍的中心點擊球。」保羅補充說明。

而談到謝淑薇「大器晚成」、成為空開化年代後打進女單8強最老的選手，保羅則自豪表示：「我一直相信她能打進大滿貫賽8強甚至4強，而她也確實做到了！」