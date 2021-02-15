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澳網／皮古拉爆冷拍落第5種子 首闖女單8強

中央社 / 墨爾本15日綜合外電報導
美國女網選手皮古拉揮落大會第5種子絲薇托莉娜（Elina Svitolina），首度闖進大滿貫賽女單8強。 美聯社
美國女網選手皮古拉揮落大會第5種子絲薇托莉娜（Elina Svitolina），首度闖進大滿貫賽女單8強。 美聯社

美國女網選手皮古拉（Jessica Pegula）今天持續在澳洲公開賽追夢，終場以6比4、3比6、6比3揮落大會第5種子絲薇托莉娜（Elina Svitolina），首度闖進大滿貫賽女單8強。

26歲的皮古拉第2盤打得很不順，但在決定勝負的第3盤重振旗鼓，在第4局破了烏克蘭好手絲薇托莉娜的發球局、鎖定勝基，最後首度拍落世界排名前10的對手。

法新社報導，皮古拉提到絲薇托莉娜時說：「我真的很欣賞她在球場上的表現，她全力以赴、努力不懈應戰，持續保有戰鬥力，我今天當然也是試著保持這樣的精神。」

曾打進溫布頓網球錦標賽與美國公開賽4強的絲薇托莉娜，今天再度在網球4大賽中鎩羽而歸，她在前3個大滿貫賽都敗給排名25名外的選手。

皮古拉接下來將迎戰克羅埃西亞選手薇琪克（Donna Vekic）或美國同胞布雷迪（Jennifer Brady），搶奪4強門票。

澳網

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