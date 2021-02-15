澳網／喬科維奇抱痛挺進8強 奪第300個大滿貫賽勝場

中央社 / 墨爾本14日綜合外電報導

網壇男單世界排名第一的喬科維奇今天在澳洲網球公開賽（AustralianOpen）忍受腹部傷痛，打了4盤淘汰加拿大名將羅尼奇晉級8強，並拿下生涯第300個大滿貫賽勝場。

法新社報導，來自塞爾維亞的喬科維奇（NovakDjokovic）12日才抱痛以5盤大戰力克美國對手佛里茲（Taylor Fritz），賽後還暗示可能退賽。

他今天以7比6（7比4）、4比6、6比1、6比4擊敗羅尼奇（Milos Raonic），得以繼續追求生涯第9座澳網男單冠軍獎杯，刷新個人保持的8冠紀錄。

喬科維奇今天賽後說，若非是大滿貫賽比賽，他可能已退賽。「基本上我沒為這場比賽做準備。自從上一場和泰勒（佛里茲）比賽後，我把每個小時都用來恢復，讓自己處以可以出賽的狀態。」

他還表示：「如果這是大滿貫賽以外的任何錦標賽，我就會退賽。今天做完暖身前，也就是比賽前3小時，我還不知道自己是否將要出賽。」

喬科維奇如今是男單史上第二位達成大滿貫賽累計300場勝利的選手，僅次於瑞士天王費德瑞（RogerFederer）保持的362記勝場紀錄。

他下一場比賽將對上名列大會第6種子的德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）。

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