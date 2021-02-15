澳網／謝淑薇16日強碰大坂直美 笑稱恐被打垮

台灣網球女將謝淑薇挺進澳洲網球公開賽女單8強，下一戰將對上世界排名第3的日本選手大坂直美。謝淑薇笑稱，對方大概會把她「打垮」，但她不去想太多，只盡力打自己的球。

35歲的謝淑薇今天在澳網女單16強賽，以6比4、6比2擊敗21歲的捷克選手萬卓索娃（MarketaVondrousova），成為網球進入「開放年代」（OpenEra）後，首度挺進8強的最年長選手。

「開放年代」始於1968年，即原本不得參加4大滿貫賽的職業選手，從此可自由參賽。

網球新聞網站Tennishead報導，大坂直美曾於2019年奪得澳網女單金盃，但謝淑薇說，她不會浪費力氣去想太多。

謝淑薇提及這場預定於16日登場的比賽時表示：「我不擔心。她大概會在場上把我打垮。我會試著打好自己的比賽，做我該做的事，看看會有什麼結果。」

大坂直美稍早時笑稱：「我不是很期待（與謝淑薇交手），這場比賽會很不好打。我每次對上她都得打3盤。」