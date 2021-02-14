澳網／謝淑薇35歲闖8強 笑談秘訣：假想只有18歲

台灣網球好手謝淑薇說，她相信自己「還很年輕」，這一信念有助她努力多年後，首度殺進大滿貫8強賽，成為網球進入開放年代（Open Era）後，首度挺進8強的最年長選手。

35歲的謝淑薇今天在澳網女單16強賽，以6比4、6比2擊敗21歲捷克籍的大會第19種子萬卓索娃（MarketaVondrousova）。兩人今年1月在阿布達比（Abu Dhabi）熱身賽中交手，謝淑薇同樣勝出。

謝淑薇2005年首度在大滿貫賽事中亮相，之後37度闖關，從未打入8強。

她提及成功秘訣時說：「我試著假想自己只有18歲。我的心理（年齡）還很年輕。」

她笑著說：「這次我也試著讓自己看起來年輕一點，這很有幫助。」

「對我來說，最重要的是保持快樂，享受比賽，不要受傷。」

法新社提到，謝淑薇獲得的獎牌數比起其他一些參賽選手相對少，但她在第2輪擊敗2019年美網女單冠軍安德里斯庫（Bianca Andreescu）時，已展現她的勇氣。

被問到她多年來如何保持水準時，謝淑薇說了一個關於她男友父母第一次看她出戰法國網球公開賽卻幾乎睡著的故事。

謝淑薇說：「參加法網比賽之前，我從來沒能打敗世界排名前10的球員。我當時和男友交往，大概是第1年或第2年，他的父母是第一次來看我比賽。」

「我看到他的父母，感覺他們看起來像要睡著。我覺得自己打得很差。我告訴自己：『好吧，現在我豁出去，我會努力贏得每一球，試著讓比賽好看一點。』」

「我想看到他們至少清醒一點。我就是這樣重新開始，拿下那一盤，贏了那場比賽。在那以後，我開始擊敗一些排名前10的球員。」

謝淑薇並未說明這件事發生在哪一年，但她迄今與世界排名前10的選手交戰，留下8勝25敗戰績，其中4勝出自大滿貫賽事，包括在2017年法網擊敗當時排名第8的英國選手康塔（Johanna Konta）。

謝淑薇將在下一場比賽迎戰世界排名第3的日本名將大坂直美。謝淑薇說，她不在乎這場比賽是贏是輸。

路透社報導，3度獲得大滿貫雙打冠軍的謝淑薇說：「我很享受每一場比賽，即使過程很艱辛。」

她說：「我不在乎輸贏。我只是盡我最大努力去比賽。每個女選手比賽的方式都不同，遇到一些困境也很有趣。」

「我希望試著找到方法，試著進入比賽。至少我會嘗試。如果輸了，也沒什麼損失。這對我來說不是問題。」

多次獲得大滿貫雙打冠軍、並曾指導謝淑薇的教練麥納米（Paul McNamee）說：「她是一個無拘無束的人。」

麥納米表示：「讓她表達自己，這很重要。她的網球風格也是這樣。她有時會心血來潮，不喜歡計劃太遠的事。」