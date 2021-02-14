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澳網／16強賽不敵狄米特羅夫 提姆早早出局
澳洲網球公開賽本屆賽事第3種子提姆（Dominic Thiem）今天在16強賽對上保加利亞籍的狄米特羅夫，以4比6、4比6、0比6的成績遭淘汰，成為本屆澳網出局的最高種子選手。
提姆是2020年美國網球公開賽男單冠軍，但在這屆澳網，他的狀態看起來從開打就不太好。他在12日賽事中遇上澳洲選手基爾喬斯（Nick Kyrgios），先輸掉前兩盤，隨後才反敗為勝。
路透社報導，今天比賽前兩盤重演上一場的模式，提姆皆一度取得3比1領先，但身為第18種子的狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）扭轉局面，拿下前兩盤。
在第3盤，提姆仍無力重振旗鼓，狄米特羅夫最終勝出。奧地利籍的提姆去年在澳網挺進決賽，但輸給塞爾維亞球星喬科維奇（Novak Djokovic）。
狄米特羅夫將在8強賽對上俄羅斯籍選手克拉特塞夫（Aslan Karatsev）。
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