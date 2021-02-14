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「淑薇style」揚名國際 謝淑薇晉級還圈粉地主球迷

澳網／對決謝淑薇爭4強門票 大坂直美：她太難纏了

中央社 / 墨爾本14日綜合外電報導
大坂直美。 法新社
大坂直美。 法新社

台灣網球好手謝淑薇今天闖進澳洲公開賽女單8強，下一場將迎戰日本名將大坂直美。大坂直美受訪時笑稱不是很期待對上這位難纏的選手。

謝淑薇今天在澳網女單16強賽以6比4、6比2擒伏大會第19種子捷克女將萬卓索娃（Marketa Vondrousova），不但成為台灣史上首位晉級大滿貫賽單打8強的女子選手，也是網球進入開放年代（Open Era）以來，首次挺進8強最年長的選手。

謝淑薇賽後受訪時表示，看到現場沒有觀眾「感覺有點奇怪」，但今天的比賽是一場「漂亮的勝仗」。澳洲當局12日突然下令墨爾本封城5天，以遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，澳網主辦單位隨後宣布13日起不開放觀眾進場。

謝淑薇下一場將迎戰大會第3種子大坂直美。大坂直美今天救下兩個賽末點，逃過淘汰命運，終場4比6、6比4、7比5力克西班牙對手蒙奎露薩（GarbineMuguruza Blanco），全場打了1小時55分鐘。

坐擁2座大滿貫賽單打金盃的蒙奎露薩是去年澳網亞軍，今天與大坂直美首度交手。拿過3座大滿貫賽單打冠軍的大坂直美賽後說：「我覺得有點害怕，因為我知道她在這場比賽前打得非常好。我覺得得分壓力很大，我必須讓自己集中進入狀態。」

大坂直美被問到下一輪對上謝淑薇的感想時笑稱：「我不是很期待。她會非常難纏。每次我與她都要打3盤，打很久。我記得上次在這裡對上她是在2年前…嗯，當我沒那麼生氣的時候，其實比賽蠻有趣的。」

大坂直美還說：「我知道她打過的對手都非常難纏，對我來說，感覺無論何時遇上她，我就是必須預期各種情況。」

大坂直美生涯與謝淑薇交手以3勝1敗占上風，但其中有3場都是打3盤，包括2019年澳網32強賽，謝淑薇當時率先拿下首盤，打法刁鑽讓大坂直美一度摔拍。大坂直美逆轉勝出，最後還拿下澳網冠軍。

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