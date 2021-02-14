快訊

地牛翻身！台東近海發生規模4.4地震 最大震度台東4級

「淑薇style」揚名國際 謝淑薇晉級還圈粉地主球迷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳網／「淑薇style」揚名國際 謝淑薇晉級還圈粉地主球迷

聯合新聞網 / 綜合報導
謝淑薇贏球後在攝影機上簽名。 歐新社
謝淑薇贏球後在攝影機上簽名。 歐新社

台灣網球女將謝淑薇，在澳網女單16強爆冷打敗世界排名20的第19種子捷克籍萬卓索娃（Marketa Vondrousova），這一役國外媒體賽後分析就寫出關鍵，排名71的謝淑薇展現她的「淑薇風格」(Su-Wei style)，不以蠻力進攻而是以切球、旋轉、吊小球以及許多過網急墜球，來擾亂對手節奏；萬卓索娃年齡尚淺，卻碰上謝淑薇速度差的攻擊，整個人陷入困惑之中，因此吞下敗仗；謝淑薇贏來並非僥倖，兩人之前有過一次交戰，謝淑薇也曾取勝，生涯兩度對決均獲勝。(比賽精采畫面)

謝淑薇這場獲勝之後，還擄獲地主澳洲球迷的心，她在賽後採訪時就說了，「我有一名澳洲教練，澳洲健身教練，澳洲按摩師，還有澳洲擊球搭檔，所以這是特別的一件事。」確實2011年起謝淑薇就聘了保羅(Paul McNamee)教練，成為她球技進步的一大關鍵。

謝淑薇更說了，「就算我打的成績不好，至少我知道澳洲有不少美食。」

事實上，謝淑薇上個月在阿布達比還曾擊敗過萬卓索娃，歷經三盤苦戰取勝，不過，謝淑薇說，「我知道打贏過她，但我忘了她的打法，但這樣也好。」讓謝淑薇專心面對這次的對決，反而贏得比上次來得輕鬆。

至於下一場比賽(面對大坂直美)，謝淑薇說，「先讓我冷靜下來再說。」

謝淑薇(右)鬼之利球完全擾亂對手節奏。 歐新社
謝淑薇(右)鬼之利球完全擾亂對手節奏。 歐新社

澳網

相關新聞

澳網／「淑薇style」揚名國際 謝淑薇晉級還圈粉地主球迷

台灣網球女將謝淑薇，在澳網女單16強爆冷打敗世界排名20的第19種子捷克籍萬卓索娃（Marketa Vondrousova），這一役國外媒體賽後分析就寫出關鍵，排名71的謝淑薇展現她的「淑薇風格」(S

澳網／謝淑薇爆冷直落二橫掃對手 創台灣首位闖進大滿貫女單8強

台灣網球女將謝淑薇於今天在澳網女單打出台灣在大滿貫的歷史，在女單16強面對世界排名20的第19種子捷克籍萬卓索娃（Marketa Vondrousova），以秋風掃落葉之姿6:4、6:2獲勝，爆出大會

澳網／女單8強謝淑薇強碰大坂直美 上演亞洲兩人第6度對決

繼謝淑薇在女單16強賽直落二打敗對手闖進8強之後，日本名將大坂直美卻與對手西班牙蒙奎露扎（Garbine Muguruza）陷入一場苦戰，兩人大戰三盤將近兩個小時，最後大坂直美才以4:6、6:4、7:

澳網／謝淑薇創世界歷史 首次打進大滿貫女單8強年齡最大

謝淑薇於今天澳網女單打敗第19種子捷克籍萬卓索娃（Marketa Vondrousova）闖進8強，成台灣網球史上首位女子選手進軍大滿貫賽8強，其實，根據WTA宣布，謝淑薇也打破一項世界網球史紀錄，就

澳網／對決謝淑薇爭4強門票 大坂直美：她太難纏了

台灣網球好手謝淑薇今天闖進澳洲公開賽女單8強，下一場將迎戰日本名將大坂直美。大坂直美受訪時笑稱不是很期待對上這位難纏的選...

澳網／納達爾擊敗英國好手諾瑞 晉級男單16強

西班牙網球猛將納達爾（Rafael Nadal）今天在澳洲網球公開賽男單第3輪以7比5、6比2、7比5擊敗英國好手諾瑞（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。