澳網／「淑薇style」揚名國際 謝淑薇晉級還圈粉地主球迷

台灣網球女將謝淑薇，在澳網女單16強爆冷打敗世界排名20的第19種子捷克籍萬卓索娃（Marketa Vondrousova），這一役國外媒體賽後分析就寫出關鍵，排名71的謝淑薇展現她的「淑薇風格」(Su-Wei style)，不以蠻力進攻而是以切球、旋轉、吊小球以及許多過網急墜球，來擾亂對手節奏；萬卓索娃年齡尚淺，卻碰上謝淑薇速度差的攻擊，整個人陷入困惑之中，因此吞下敗仗；謝淑薇贏來並非僥倖，兩人之前有過一次交戰，謝淑薇也曾取勝，生涯兩度對決均獲勝。(比賽精采畫面)

謝淑薇這場獲勝之後，還擄獲地主澳洲球迷的心，她在賽後採訪時就說了，「我有一名澳洲教練，澳洲健身教練，澳洲按摩師，還有澳洲擊球搭檔，所以這是特別的一件事。」確實2011年起謝淑薇就聘了保羅(Paul McNamee)教練，成為她球技進步的一大關鍵。

謝淑薇更說了，「就算我打的成績不好，至少我知道澳洲有不少美食。」

事實上，謝淑薇上個月在阿布達比還曾擊敗過萬卓索娃，歷經三盤苦戰取勝，不過，謝淑薇說，「我知道打贏過她，但我忘了她的打法，但這樣也好。」讓謝淑薇專心面對這次的對決，反而贏得比上次來得輕鬆。

至於下一場比賽(面對大坂直美)，謝淑薇說，「先讓我冷靜下來再說。」