澳網／女單8強謝淑薇強碰大坂直美 上演亞洲兩人第6度對決

繼謝淑薇在女單16強賽直落二打敗對手闖進8強之後，日本名將大坂直美卻與對手西班牙蒙奎露扎（Garbine Muguruza）陷入一場苦戰，兩人大戰三盤將近兩個小時，最後大坂直美才以4:6、6:4、7:6(5)驚險勝出，成為第二位出爐的8強選手，也將正面與謝淑薇進行第六度對決。

大坂直美是2018、2020美網冠軍，還有2019年澳網冠軍頭銜，硬地算是她的強項，這次名列大會第三種子，卻在16強面對第14種子2016年法網冠軍蒙奎露扎遭遇一場苦戰，不過，最後第三盤搶七獲勝晉級後，使得女單8強將上演一場謝淑薇與大坂直美的亞洲對決。

謝淑薇與大坂直美過去交手5次，戰績是1勝4負，不過，最精采的是2019年邁阿密公開賽耗費2小時又18分鐘，謝淑薇以4：6、7：6（7：4）、6：3逆轉擊敗當時還是球后的大坂直美，成了該場最大冷門，也被列為當年經典戰役。

此外，兩人在2019年澳網大坂直美封后那年，也曾在第三輪交手，當時謝淑薇也讓大坂直美吃足苦頭。

謝淑薇在澳網女單打進8強，將可獲53萬5000澳元獎金(約台幣1100萬)，如果更進一步將有85萬澳元獎金(約台幣1800萬元)