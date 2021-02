澳網／謝淑薇創世界歷史 首次打進大滿貫女單8強年齡最大

謝淑薇於今天澳網女單打敗第19種子捷克籍萬卓索娃(Marketa Vondrousova)闖進8強,成台灣網球史上首位女子選手進軍大滿貫賽8強,其實,根據WTA宣布,謝淑薇也打破一項世界網球史紀錄,就是現年35歲的她,成為開放年代以來,首度打進大滿貫賽女單8強年齡最大的一位,以女性網球選手運動年齡來說,這項紀錄確實相當珍貴。

Welcome to the Final 8, Hsieh Su-Wei.



Hsieh defeats 19th seed Marketa Vondrousova 64 62 to make her 1st major quarterfinal.



History made: At 35 years old, Hsieh is the oldest player to make her Grand Slam QF debut in the Open Era.



Faces either Muguruza or Osaka.#AusOpen