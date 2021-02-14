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澳網／謝淑薇創世界歷史 首次打進大滿貫女單8強年齡最大
謝淑薇於今天澳網女單打敗第19種子捷克籍萬卓索娃（Marketa Vondrousova）闖進8強，成台灣網球史上首位女子選手進軍大滿貫賽8強，其實，根據WTA宣布，謝淑薇也打破一項世界網球史紀錄，就是現年35歲的她，成為開放年代以來，首度打進大滿貫賽女單8強年齡最大的一位，以女性網球選手運動年齡來說，這項紀錄確實相當珍貴。
Welcome to the Final 8, Hsieh Su-Wei.— WTA Insider (@WTA_insider) February 14, 2021
Hsieh defeats 19th seed Marketa Vondrousova 64 62 to make her 1st major quarterfinal.
History made: At 35 years old, Hsieh is the oldest player to make her Grand Slam QF debut in the Open Era.
Faces either Muguruza or Osaka.#AusOpen
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