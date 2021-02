澳網／謝淑薇爆冷直落二橫掃對手 創台灣首位闖進大滿貫女單8強

台灣網球女將謝淑薇於今天在澳網女單打出台灣在大滿貫的歷史,在女單16強面對世界排名20的第19種子捷克籍萬卓索娃(Marketa Vondrousova),以秋風掃落葉之姿6:4、6:2獲勝,爆出大會冷門闖進八強,也成為台灣女子選手首位打進大滿貫賽8強的選手。

世界排名71、現年35歲的謝淑薇,在今年澳網女單驚奇連連,雖強項女雙於昨天落敗,無緣晉級,但也讓她更專注女單的比賽,於今天澳網早場的比賽,面對的對手來頭不小,為2019年的法網女單亞軍年僅21歲的年輕選手,不過,她過去在澳網表現並不理想,也讓謝淑薇抓到機會。

今天比賽謝淑薇一開始就展現氣勢,第一局就先破對手發球,然後在第七局又一次關鍵破發拉出5:2攻勢,對手此時才追趕破了謝淑薇的發球局,但為時已晚,謝淑薇掌控下,以6:4先下一盤。第二盤年輕對手亂了套,謝淑薇先拉4:0攻勢後奠定勝局,以6:2再下一盤,只花了68分鐘就橫掃對手,進軍8強,寫下她個人及台灣紀錄。

謝淑薇個人過去在女單最佳成績均是在澳網,分別是2008年及2018年打進第四輪16強止步,這次更上一層樓,創下台灣女子史上首位闖進大滿貫女單紀錄,特別是在35歲的她下這項紀錄,更是難能可貴。

台灣過去僅有盧彥勳在2010年溫網打進男單8強,而謝淑薇則是第一位女單8強。

