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謝淑薇爆冷直落二橫掃對手 創台灣首位闖進大滿貫女單8強

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澳網／謝淑薇爆冷直落二橫掃對手 創台灣首位闖進大滿貫女單8強

聯合新聞網 / 綜合報導
謝淑薇。 法新社
謝淑薇。 法新社

台灣網球女將謝淑薇於今天在澳網女單打出台灣在大滿貫的歷史，在女單16強面對世界排名20的第19種子捷克籍萬卓索娃（Marketa Vondrousova），以秋風掃落葉之姿6:4、6:2獲勝，爆出大會冷門闖進八強，也成為台灣女子選手首位打進大滿貫賽8強的選手。

世界排名71、現年35歲的謝淑薇，在今年澳網女單驚奇連連，雖強項女雙於昨天落敗，無緣晉級，但也讓她更專注女單的比賽，於今天澳網早場的比賽，面對的對手來頭不小，為2019年的法網女單亞軍年僅21歲的年輕選手，不過，她過去在澳網表現並不理想，也讓謝淑薇抓到機會。

今天比賽謝淑薇一開始就展現氣勢，第一局就先破對手發球，然後在第七局又一次關鍵破發拉出5:2攻勢，對手此時才追趕破了謝淑薇的發球局，但為時已晚，謝淑薇掌控下，以6:4先下一盤。第二盤年輕對手亂了套，謝淑薇先拉4:0攻勢後奠定勝局，以6:2再下一盤，只花了68分鐘就橫掃對手，進軍8強，寫下她個人及台灣紀錄。

謝淑薇個人過去在女單最佳成績均是在澳網，分別是2008年及2018年打進第四輪16強止步，這次更上一層樓，創下台灣女子史上首位闖進大滿貫女單紀錄，特別是在35歲的她下這項紀錄，更是難能可貴。

台灣過去僅有盧彥勳在2010年溫網打進男單8強，而謝淑薇則是第一位女單8強。

澳網

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