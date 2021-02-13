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澳網／納達爾擊敗英國好手諾瑞 晉級男單16強

中央社 / 墨爾本13日綜合外電報導
納達爾今（13日）在澳洲網球公開賽男單第3輪以7比5、6比2、7比5擊敗英國好手諾瑞，晉級16強。法新社
納達爾今（13日）在澳洲網球公開賽男單第3輪以7比5、6比2、7比5擊敗英國好手諾瑞，晉級16強。法新社

西班牙網球猛將納達爾Rafael Nadal）今天在澳洲網球公開賽男單第3輪以7比5、6比2、7比5擊敗英國好手諾瑞（CameronNorrie），晉級16強。

在前一場比賽發生一位球迷對納達爾叫囂抱怨的插曲，今天不開放觀眾入場，納達爾耳根清淨，挺進第4輪比賽，這是他生涯第49次前進大滿貫16強賽。

諾瑞全場祭出9記愛司球，略多於納達爾的7記，但納達爾打出33記致勝球，高於諾瑞的25記。失誤方面，納達爾出現1次雙發失誤、35次非受迫性失誤，諾瑞則有4次雙發失誤、43次非受迫性失誤。

34歲的納達爾現正爭取男單史上破紀錄的第21座大滿貫金盃、下一場比賽將迎戰義大利好手佛吉尼尼（Fabio Fognini）。

納達爾至今16度對戰佛吉尼尼，取得12勝4敗的成績。

澳網 納達爾 Rafael Nadal

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