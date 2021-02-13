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澳網／世界球后巴蒂直落2 晉級女單16強

中央社 / 墨爾本13日綜合外電報導
世界排名第1的澳洲女將巴蒂今（13日）在澳洲網球公開賽女單以6比2、6比4力克俄羅斯選手亞歷山卓娃，晉級16強。美聯社
世界排名第1的澳洲女將巴蒂今（13日）在澳洲網球公開賽女單以6比2、6比4力克俄羅斯選手亞歷山卓娃，晉級16強。美聯社

世界排名第1的澳洲女將巴蒂（Ash Barty）今天在澳洲網球公開賽女單以6比2、6比4力克俄羅斯選手亞歷山卓娃（EkaterinaAlexandrova），晉級16強。

巴蒂第一個發球局被對手破了之後，很快就重振旗鼓拿下第一盤。亞歷山卓娃首盤共發生16次非受迫性失誤。

左大腿纏著繃帶的巴蒂似乎未受影響，第二盤發球局再被破後成功反擊勝出。

2019年法網冠軍巴蒂面臨將澳網女單后冠留在家鄉的壓力，上次澳洲奪下澳網女單冠軍是在1978年，由澳洲女將歐尼爾（Chris O'Neil）封后。巴蒂接下來將迎戰美國女將羅傑斯（Shelby Rogers）。

澳網男單方面，大會第4種子、俄羅斯選手梅迪維夫（Daniil Medvedev）坐失領先2盤優勢，與塞爾維亞好手卡拉吉諾維奇（Filip Krajinovic）鏖戰5盤後，以6比3、6比3、4比6、3比6、6比0險勝。

梅迪維夫下一輪將迎戰美國的麥唐納（MackenzieMcDonald）。麥唐納以直落3盤擊敗南非選手哈里斯（Lloyd Harris）。

大會第5種子、希臘好手西西帕斯（StefanosTsitsipas）以6比4、6比1、6比1輕取瑞典選手伊莫爾（Mikael Ymer），闖進澳網第4輪賽事，也躋身男單16強行列。

西西帕斯下一場比賽將對上大會第9種子、義大利好手貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。

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