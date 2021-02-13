澳網／謝淑薇女雙苦戰三盤落敗 2.5小時力竭無緣16強

澳網女雙頭號種子「台捷組合」謝淑薇與史翠可娃（Barbora Strycova），歷經首輪歷經三盤逾2小時大戰驚險晉級後，今天第二輪比賽迎戰克羅埃西亞與塞爾維亞的老少組合，再度面陷入苦戰，首輪搶七落敗後，雖在第二盤強勢扳回，但最終第三盤力戰12局最後落敗，6:7(5)、6:3、5:7，力戰2小時22分力竭無緣晉級女雙16強，但謝淑薇仍將繼續拚戰女單，成為台灣選手最後希望。

謝淑薇雖和捷克女將史翠可娃去年聯手獲得澳網女子雙打亞軍，但與去年狀況不同的是，兩人均在單打首輪就淘汰，全心專注在女雙比賽上，但今年史翠可娃雖與去年一樣首輪就出局，但謝淑薇卻不一樣，連勝三場闖進第四輪16強，使得她必須單、雙打兩邊兼顧，體力負荷來得更大，是一大考驗。

謝／史兩人今天出戰克羅埃西亞36歲老將茱拉克（Darija Jurak）與塞爾維亞24歲史托揚諾維奇（Nina Stojanovic）這對組合，兩人列非種子，世界排名也遠落後在謝／史之後，但謝／史迎來苦戰，首盤劇戲化的破發大戰，雙方各被破3個發球局，一路拉鋸，謝／史先是拉出3:1領先，接著連失4局以3:5落後，重新振作才追回5:5，接著各保發球局6:6進入搶七，打到5:5後失兩球而被對手拿下第一盤，進了48分鐘。

第二盤，謝／史二人被破發一局後才終於回穩，從3:3開始強勢進擊，最後拉尾盤，以6:3扳回一盤，用時也達38分鐘，這一盤也雖令兩人挽回信心，但第三盤又風雲變色。

第三盤又再度形成膠著，謝／史兩人取得2:0領先，又被追平2:2接著3:3到5:5，這個過程令人緊張，一度打至5:6落後，關鍵第12局對手發球，謝／史兩人兩度逼到丟士，最後還是無法取勝而以5:7輸球，第三盤用了56分鐘。