聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳網／約克維奇抱傷奮戰晉16強 不確定能否續出賽

中央社 / 墨爾本13日綜合外電報導
約克維奇拚戰五盤力克美國對手，挺進澳網16強。 歐新社
約克維奇拚戰五盤力克美國對手，挺進澳網16強。 歐新社

塞爾維亞世界球王約克維奇今天拚戰五盤，力克美國對手佛里茲，挺進澳洲網球公開賽16強，但他表示自己「肌肉拉傷」，是否能夠繼續尋求衛冕尚未確定。

33歲的約克維奇（Novak Djokovic）這次尋求在澳網締造9度奪冠紀錄，他今天在第3輪比賽的前兩盤都輕鬆得手，但第3盤戰到1比1時失足滑倒，險些讓他丟了比賽。他因傷必須接受治療，但仍重回場上繼續比賽。

佛里茲（Taylor Fritz）趁機攻下第3盤，接著再取第4盤，喬科維奇看似大勢已去，但他奮戰不懈，展現力拚決心，靠著超精準的發球與反彈球贏下決勝盤。

約克維奇最後以7比6（7比1）、6比4、3比6、4比6和6比2贏得比賽，這是他在澳網歷來第78場勝仗，但他是否能再奪勝因傷勢出現疑問。

他表示，確知自己肌肉拉傷，這會影響他的行動。他說：「我不知道是否能在不到兩天時間內康復。我也不知道是否會出場比賽。我只是對今晚的成果感到驕傲。我們再看情況如何吧。」

澳網

延伸閱讀

澳網／提姆鏖戰5盤擊敗基爾喬斯 晉級男單16強

澳網／拚戰晉級女單16強 謝淑薇謙稱只因不想「吞貝果」

澳網／澳洲維多利亞省三度封城抗疫 賽事將不開放觀眾

澳網／混雙分頭出擊 詹家姊妹惜敗一輪遊

相關新聞

澳網／約克維奇抱傷奮戰晉16強 不確定能否續出賽

塞爾維亞世界球王約克維奇今天拚戰五盤，力克美國對手佛里茲，挺進澳洲網球公開賽16強，但他表示自己「肌肉拉傷」，是否能夠繼...

澳網／提姆鏖戰5盤擊敗基爾喬斯 晉級男單16強

奧地利好手提姆今天在澳洲網球公開賽男單32強戰對上地主選手基爾喬斯，兩人鏖戰5盤後，提姆最終取勝晉16強。另外，羅馬尼亞...

澳網／拚戰晉級女單16強 謝淑薇謙稱只因不想「吞貝果」

台灣網球女將謝淑薇今天在澳洲網球公開賽女單32強賽，以6比4、2比6、7比5力克義大利好手艾拉妮，成功晉級16強。謝淑薇...

澳網／混雙分頭出擊 詹家姊妹惜敗一輪遊

女雙第五種子詹家姊妹昨日首輪爆冷落敗後，今日兩人在混雙與搭檔分頭出擊，可惜均不敵對手一輪遊，兩人也結束澳網賽事。 首先是詹皓晴與哥倫比亞男子好手卡巴爾（Juan Sebastian Cabal）搭檔

澳網／謝淑薇女單再下一城晉16強 賽後親簽「愛台灣」

台灣網球女將謝淑薇今天在澳洲網球公開賽女單32強對上義大利女將艾拉妮，謝淑薇在決勝第3盤後勁十足，3比5落後下連拿4局，...

澳網／納達爾未受球迷鬧場影響 輕鬆挺進第三輪

西班牙網球天王納達爾在澳洲網球公開賽第二輪挺過背痛和球迷鬧場插曲，以直落三輕取美國對手莫阿。 法新社報導，男單世界排名第二的納達爾（Rafael Nadal）自從1月抵達澳洲後，便持續忍受下背緊繃問

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。