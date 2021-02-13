澳網／約克維奇抱傷奮戰晉16強 不確定能否續出賽

塞爾維亞世界球王約克維奇今天拚戰五盤，力克美國對手佛里茲，挺進澳洲網球公開賽16強，但他表示自己「肌肉拉傷」，是否能夠繼續尋求衛冕尚未確定。

33歲的約克維奇（Novak Djokovic）這次尋求在澳網締造9度奪冠紀錄，他今天在第3輪比賽的前兩盤都輕鬆得手，但第3盤戰到1比1時失足滑倒，險些讓他丟了比賽。他因傷必須接受治療，但仍重回場上繼續比賽。

佛里茲（Taylor Fritz）趁機攻下第3盤，接著再取第4盤，喬科維奇看似大勢已去，但他奮戰不懈，展現力拚決心，靠著超精準的發球與反彈球贏下決勝盤。

約克維奇最後以7比6（7比1）、6比4、3比6、4比6和6比2贏得比賽，這是他在澳網歷來第78場勝仗，但他是否能再奪勝因傷勢出現疑問。

他表示，確知自己肌肉拉傷，這會影響他的行動。他說：「我不知道是否能在不到兩天時間內康復。我也不知道是否會出場比賽。我只是對今晚的成果感到驕傲。我們再看情況如何吧。」