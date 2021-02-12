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澳網／提姆鏖戰5盤擊敗基爾喬斯 晉級男單16強

中央社 / 墨爾本12日綜合外電報導
奧地利好手提姆今（12日）在澳洲網球公開賽男單32強戰對上地主選手基爾喬斯，兩人鏖戰5盤後，提姆最終取勝晉16強。路透社
奧地利好手提姆今（12日）在澳洲網球公開賽男單32強戰對上地主選手基爾喬斯，兩人鏖戰5盤後，提姆最終取勝晉16強。路透社

奧地利好手提姆今天在澳洲網球公開賽男單32強戰對上地主選手基爾喬斯，兩人鏖戰5盤後，提姆最終取勝晉16強。另外，羅馬尼亞好手哈勒普和美國女將小威廉絲都闖進女單16強。

奪下2020年美國網球公開賽男單冠軍的提姆（Dominic Thiem）今天輸掉比賽前兩盤，但之後展開大逆轉連拿3盤，最後以4比6、4比6、6比3、6比4、6比4擊敗澳洲選手基爾喬斯（Nick Kyrgios）。

提姆在澳網16強賽的對手將是保加利亞籍的狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）。

大會女單第2種子哈勒普（Simona Halep）則以6比1、6比3直落二盤輕鬆拍落俄羅斯女將庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），連續4年都挺進澳網16強。

哈勒普下一輪的對手是去年法國網球公開賽女單冠軍、波蘭小將斯威雅蒂（Iga Swiatek），斯威雅蒂曾在去年法網16強戰以6比1、6比2淘汰哈勒普。

力拚平紀錄24座大滿貫金盃的小威廉絲（SerenaWilliams）今天以7比6（5）、6比2擊敗俄國小將波塔波娃（Anatasia Potapova），闖進16強賽。

39歲的小威廉絲屆時將迎戰大會第7種子、白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。

澳網 Dominic Thiem

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