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澳網大坂直美賽前秀愛心 輕鬆晉級16強
日本女網名將大坂直美今天在澳洲網球公開賽女單輕取好友突尼西亞女將加博（Ons Jabeur），晉級16強；男單德國好手茲韋列夫也擊敗法國的馬納里諾晉級。
法新社報導，兩年前在澳網女單封后的大坂是本屆賽會第3種子，今天賽前發生一段小插曲，一隻蝴蝶不慎飛到大坂的鼻子，而她也溫柔地把蝴蝶帶到場邊安全處所。
大坂僅用1小時18分就以6比3、6比2輕取第27種子的加博，但她說與好友對戰雖很好玩卻不免緊張。
大坂說：「我是真的有緊張且怕怕的，因為不知道她會否以過網急墜球對付我，所以讓我覺得有點手忙腳亂。」
稍早的比賽，西班牙甜心蒙奎露薩（GarbineMuguruza）以6比1、6比1輕取哈薩克女將迪亞絲（Zarina Diyas），16強時將與大坂直美交鋒。
男單部分，大會第6種子德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）擊敗第32種子的法國選手馬納里諾（Adrian Mannarino），晉級第4輪。
茲韋列夫去年打進4強，仍在尋求生涯首個大滿貫冠軍，他今天以漸入佳境的6比3、6比3、6比1擊敗對手，他去年有3次打敗馬納里諾的紀錄，包括在美網4強賽時擊敗對方勝出，可謂極具對戰心得。
.@naomiosaka's new good luck charm? 🦋😊#AO2021pic.twitter.com/hk82DKQ9cL— wta (@WTA) February 12, 2021
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