快訊

初一驚魂！三峽祖師廟旁攤販冒火球波及2路人 民眾嚇壞逃跑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳網大坂直美賽前秀愛心 輕鬆晉級16強

中央社 / 墨爾本12日綜合外電報導
賽前發生一段小插曲，一隻蝴蝶不慎飛到大坂的鼻子，而她也溫柔地把蝴蝶帶到場邊安全處所。圖擷自大阪直美推特
賽前發生一段小插曲，一隻蝴蝶不慎飛到大坂的鼻子，而她也溫柔地把蝴蝶帶到場邊安全處所。圖擷自大阪直美推特

日本女網名將大坂直美今天在澳洲網球公開賽女單輕取好友突尼西亞女將加博（Ons Jabeur），晉級16強；男單德國好手茲韋列夫也擊敗法國的馬納里諾晉級。

法新社報導，兩年前在澳網女單封后的大坂是本屆賽會第3種子，今天賽前發生一段小插曲，一隻蝴蝶不慎飛到大坂的鼻子，而她也溫柔地把蝴蝶帶到場邊安全處所。

大坂僅用1小時18分就以6比3、6比2輕取第27種子的加博，但她說與好友對戰雖很好玩卻不免緊張。

大坂說：「我是真的有緊張且怕怕的，因為不知道她會否以過網急墜球對付我，所以讓我覺得有點手忙腳亂。」

稍早的比賽，西班牙甜心蒙奎露薩（GarbineMuguruza）以6比1、6比1輕取哈薩克女將迪亞絲（Zarina Diyas），16強時將與大坂直美交鋒。

男單部分，大會第6種子德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）擊敗第32種子的法國選手馬納里諾（Adrian Mannarino），晉級第4輪。

茲韋列夫去年打進4強，仍在尋求生涯首個大滿貫冠軍，他今天以漸入佳境的6比3、6比3、6比1擊敗對手，他去年有3次打敗馬納里諾的紀錄，包括在美網4強賽時擊敗對方勝出，可謂極具對戰心得。

澳網 大坂直美

延伸閱讀

澳網／澳洲維多利亞省三度封城抗疫 澳網將不開放觀眾進場

澳網／去年冠軍珂寧出局落淚 球后芭蒂晉級16強

澳網／拒絕爆冷！哈蕾普上演大逆轉

澳網／女單首輪愜意過關 大坂直美、小威雙雙晉級

相關新聞

澳網／謝淑薇女單再下一城晉16強 賽後親簽「愛台灣」

台灣網球女將謝淑薇今天在澳洲網球公開賽女單32強對上義大利女將艾拉妮，謝淑薇在決勝第3盤後勁十足，3比5落後下連拿4局，...

澳網／混雙分頭出擊 詹家姊妹惜敗一輪遊

女雙第五種子詹家姊妹昨日首輪爆冷落敗後，今日兩人在混雙與搭檔分頭出擊，可惜均不敵對手一輪遊，兩人也結束澳網賽事。 首先是詹皓晴與哥倫比亞男子好手卡巴爾（Juan Sebastian Cabal）搭檔

澳網／納達爾未受球迷鬧場影響 輕鬆挺進第三輪

西班牙網球天王納達爾在澳洲網球公開賽第二輪挺過背痛和球迷鬧場插曲，以直落三輕取美國對手莫阿。 法新社報導，男單世界排名第二的納達爾（Rafael Nadal）自從1月抵達澳洲後，便持續忍受下背緊繃問

澳網大坂直美賽前秀愛心 輕鬆晉級16強

日本女網名將大坂直美今天在澳洲網球公開賽女單輕取好友突尼西亞女將加博（Ons Jabeur），晉級16強；男單德國好手茲...

澳網／澳洲維多利亞省三度封城抗疫 澳網將不開放觀眾進場

澳洲維多利亞省12日半夜將三度封城，以遏阻新冠肺炎的英國B117變種病毒株在境內爆發。時間預定持續至17日，在省首府墨爾...

澳網／生日快樂！ 梅迪維夫16連勝挺進第三輪

名列大會第4種子的梅迪維夫（Daniil Medvedev），今天則在澳網凱恩球場（John Cain Arena）度過25歲生日。他以6比2、7比5、6比1擊敗來自西班牙的卡巴列斯巴埃納（Rober

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。